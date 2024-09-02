Estrella de ‘Dawson’s Creek’ muere a los 51 años: tuvo "horrible" accidente antes de perder la vida

Video Muere actor de ‘Dawson’s Creek’: había perdido las dos piernas en un accidente

Obi Ndefo, conocido por sus papeles en series como ‘Dawson’s Creek’ y ‘Star Trek: Deep Space Nine’, murió a los 51 años.

La hermana del actor, Nkem Ndefo, anunció el deceso el sábado 31 de agosto por la noche mediante una publicación en Facebook.

PUBLICIDAD

“Estoy con el corazón roto por la pérdida de mi hermano menor y sabiendo que por fin está en paz”, escribió en un mensaje que acompañó con una fotografía de ambos.

El actor Obi Ndefo murió a los 51 años. Imagen Nkem Ndefo/Mary-Margaret Humes/Instagram

¿De qué murió Obi Ndefo?

Horas después, el 1 de septiembre, por medio de X (antes Twitter), Nkem Ndefo compartió más detalles de lo sucedido a Obi Ndefo.

“Falleció la madrugada del miércoles en un hospital del área de Los Ángeles. Trágicamente, el corazón de Obi se rindió en su larga batalla contra el trastorno alimentario ortorexia”, indicó.

De acuerdo con la Secretaría de Salud mexicana, la ortorexia se caracteriza por la obsesión de consumir alimentos sanos y en las porciones correctas.

Este lunes 2, ella continuó explicando, basándose en que para el intérprete “sería un honor contar su historia con la esperanza de que otros pudieran recibir ayuda”, lo que pasó.

“Empezó como crudivegano, lo que en retrospectiva fue el comienzo de la ortorexia, ya que se trataba más de controlar la comida que la salud. La gravedad no hizo más que empeorar”, sentenció.

“Las nuevas investigaciones muestran un fuerte vínculo entre la inmunidad y los trastornos alimentarios”, aseveró al respecto.

“Pero, por desgracia, los centros de tratamientos convencionales no se han puesto al día con la investigación, por lo que mi hermano nunca fue examinado ni tratado”, agregó.

Para finalizar, ella recriminó que, a su consideración, “la división entre psiquiatría y neurología e inmunología es tan perjudicial”.

Obi Ndefo perdió ambas piernas tras ser atropellado

En agosto de 2019, luego de dar una clase en la Peace Yoga Gallery en el centro de Los Ángeles, Obi Ndefo se detuvo en el Erewhon Market para comprar su comida.

PUBLICIDAD

Estaba colocando sus alimentos en la hielera, al interior de la cajuela de su automóvil estacionado, cuando una camioneta que circulaba a toda velocidad por Beverly Boulevard se salió de su carril y se estrelló contra él.

Como resultado, Obi quedó con la pierna derecha amputada y la izquierda le colgaba de la piel. El conductor se dio a la fuga mientras él se desangraba.

Fue trasladado al hospital Cedars-Sinai donde el cirujano ortopédico Milton Little le mutiló la pierna izquierda para poder salvarle la vida.

Pese a lo sucedido, meses más tarde, Ndefo afirmó que no estaba permitiendo que lo ocurrido destruyera su ánimo y le impidiera seguir adelante.

“Lo que me pasó es horrible, ¿por qué iba a empeorarlo sintiéndome mal por ello? Ni siquiera tuve que elegir la positividad”, externó en entrevista con Los Angeles Times en diciembre de ese año.