Muere Morgan Spurlock, director de 'Super Size Me', a los 53 años

Morgan Spurlock, el creador del famoso documental ‘Super Size Me’, falleció a los 53 años debido a complicaciones derivadas de un cáncer. La noticia fue comunicada por su familia.

“Falleció pacíficamente rodeado de familiares y amigos el 23 de mayo de 2024 en Nueva York por complicaciones de un cáncer”, dijo su hermano Craig Spurlock en un comunicado difundido por ABC News. "Fue un día triste, ya que nos despedimos de mi hermano Morgan. Morgan dio mucho a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él", agregó.

Spurlock se hizo famoso en 2004 con su documental, que llevó a McDonald’s a eliminar la opción de tamaño grande en sus menús. La controversia en 2017 también afectó su carrera, llevando al cierre de su empresa y retrasando el lanzamiento de ‘Super Size Me 2’.

Morgan Spurlock subió 24 libras para realizar el documental Super Size Me. Imagen Getty Images



Morgan Spurlock fue un cineasta influyente y su trabajo dejó una huella en la industria del cine documental. Su enfoque en la alimentación y la salud pública a través de 'Super Size Me' generó debates y conciencia sobre los efectos de la comida rápida en nuestra sociedad.

Después de que Morgan Spurlock saltara a la fama por su documental donde revelaba cifras alarmantes sobre los problemas de salud alimenticios en Estados Unidos, su ímpetu por querer investigar a la sociedad estadounidense lo llevó a realizar 5 documentales más, así como fundar la productora 'Warrior Poets', la cuál produjo 70 documentales y series de televisión.

'Mansome', 'The Greatest Movie Ever Sold' y 'Where In the World Is Osama Bin Laden?' fueron otros de los proyectos de Morgan Spurlock que le dieron prestigio entre los cineastas. Asimismo, fue el encargardo de dirigir el documental 'This is Us', de One Direction.

El documental que llevó a la fama a Morgan Spurlock

El documental 'Super Size Me' en realidad fue un experimento para el cineasta, quien con el objetivo de demostrar los daños que puede causar la comida rápida decidió consumir alimentos de McDonald’s durante 30 días.

Al final del documental, Morgan subió 24 libras, padeció de depresión y disfunción hepática. El documental recaudó más de 22 millones de dólares y fue nominado al Óscar.