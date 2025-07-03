Muere estrella de ‘Kill Bill’ y ‘Reservoir Dogs’ a los 67 años: revelan qué le habría sucedido

Video Muere actor de 'King of the Hill' a manos de "un vecino": salva a su esposo antes de fallecer

Michael Madsen, actor reconocido por sus apariciones en películas como ‘Kill Bill’ y ‘Reservoir Dogs’, ha muerto a los 67 años.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por la representante del artista en EMR Media Entertainment, Liz Rodríguez.

¿Qué le sucedió a Michael Madsen?

Un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó a The Times, que agentes respondieron a un llamado al 911 en la residencia de Michael Madsen, en Malibú.

Los policías encontraron al intérprete inconsciente y lo declararon muerto a las 8:25 a.m. de este jueves 3 de julio.

Por parte de la dependencia no informaron la causa del deceso, pero puntualizaron que no se sospecha que haya sido un crimen y que aparentemente la estrella perdió la vida por causas naturales.

Por su parte, la mánager indicó a The Hollywood Reporter: “Entendemos que Michael tuvo un paro cardíaco”.

Michael Madsen murió a los 67 años. Imagen Getty Images

¿Quién era Michael Madsen?

Michael Madsen nació el 25 de septiembre de 1957. Su padre, Calvin, era bombero del Departamento de Bomberos de Chicago, y su madre, Elaine, era escritora.

Comenzó su carrera en la Compañía de Teatro Steppenwolf, en Chicago, donde aprendió de John Malkovich y apareció en ‘Of Mice and Men’.

En 1982, participó en dos episodios de ‘St. Elsewhere’. Después, encarnó a un uniformado de la ley en ‘WarGames’.

Según IMDb, tiene 346 créditos de actuación. Entre los proyectos en los que trabajó están, ‘The Natural’, ‘The Doors’, ‘Thelma & Louise’, ‘Free Willy’, ‘Species’ y ‘Scary Movie 4’.

En 2018, dijo a THR que consideraba que la fama era “un arma de doble filo”: “Tiene muchas bendiciones, pero también muchas cosas pesadas”.

“Creo que tiene mucho que ver con los personajes que he interpretado. Pienso que he sido más creíble de lo que debería. Me parece que la gente me teme de verdad. Me ven y me dicen: ‘¡Madre mía, ahí está ese tipo!’”, contó.