Muere el merenguero Raffy Matías a los 55 años tras años de padecer “múltiples enfermedades”

El reconocido artista dominicano se encontraba hospitalizado desde hace varios días. De acuerdo con los reportes, estaba “aquejado de varias situaciones de salud, entre ellas pulmonares”.

Por:Dayana Alvino
Video De qué murió Adrián Olivares, ex Menudo y hermano de la actriz Karla Souza: esto se sabe

Raffy Matías, famoso merenguero dominicano, murió a los 55 años luego de haber luchado durante años contra diferentes padecimientos.

De acuerdo con Listín Diario, el cantante falleció el miércoles 2 de octubre en un centro médico en la provincia de La Vega, República Dominicana.

El empresario artístico Luis Medrano confirmó la noticia mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“En paz descanse querido amigo, paz a tu alma. Raffy Matías fuiste una gran estrella que hoy Dios te mudó a su barrio”, escribió.

Raffy Matías se encontraba enfermo

Según reporta Diario Libre, Raffy Matías estaba ingresado desde hace varios días en el hospital “aquejado de varias situaciones de salud, entre ellas pulmonares”.

El medio detalla que el pasado mayo, el locutor Luis Manuel Abreu pidió apoyo para el llamado ‘Caballero del merengue’ pues se encontraba en situación crítica.

“Queremos solicitarles de corazón a todos los fanáticos, amigos y colegas de Raffy, que con buen ánimo, apoyemos a este ícono artístico”, indicó.

“[Él] ha enviado una comunicación al presidente Luis Abinader, para que se le gestione esta urgente pensión a través del Ministerio de Cultura”, contó.

El intérprete de ‘Quiero saber de ti’ “había sufrido múltiples enfermedades relacionadas con el estómago, garganta y piel a lo largo de los años”, se puntualiza en el sitio web del periódico.

Debido a las afecciones, llegó a perder más de 100 libras y fue sometido a intervenciones quirúrgicas, incluyendo la extirpación parcial de su estómago.

Dicha situación afectó profundamente su calidad de vida y capacidad para continuar con su exitosa carrera artística.

El merenguero Raffy Matías falleció a los 55 años.
El merenguero Raffy Matías falleció a los 55 años.
Imagen Raffy Matías/Instagram/Facebook

Declaran duelo por muerte de Raffy Matías

Tras conocerse el deceso de Raffy Matías, el consejo de regidores del ayuntamiento de Jarabacoa, donde él nació, declaró tres días de duelo.

La medida comenzó a ser efectiva a partir del jueves 3 de octubre, por lo que las banderas del municipio permanecen a media asta hasta el sábado.

El artista comenzó su trayectoria a mediados de los 80 y popularizó ‘hits’ como ‘Ámame’, ‘Sin miedo a nada’, ‘Yo no soy fácil’ y ‘Una hoja en blanco’.

En 1998, ganó el premio Casandra, al que fue nominado entre los mejores exponentes del género de esa época.

Video Muere el cantante Omar Geles tras sufrir un paro mientras jugaba pádel: familiares y amigos lo lloran
