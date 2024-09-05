Muere a los 19 años famoso fisicoculturista que luchó contra la obesidad: misterio rodea su partida

Video Esposo de la 'Payasita Perlita' da sus primeras declaraciones tras su muerte: está "destrozado"

Matheus Pavlak, famoso fisicoculturista brasileño que luchó contra la obesidad, murió inesperadamente a sus cortos 19 años.

La tarde del domingo 1 de septiembre, los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta en un domicilio de la localidad de Blumenau, estado de Santa Catarina, Brasil.

Bomberos militares y equipo de helicópteros Arcángel llegaron a la residencia, donde encontraron ya sin signos vitales al joven sobre su cama, reporta el portal Metrópoles.

De acuerdo con la Policía Civil, Pavlak sufrió un paro cardiorrespiratorio y la causa de su deceso se registró como “aparentemente natural”,

Las autoridades puntualizaron que no había señales de crimen en la casa así que no abrieron una investigación, informa g1.

Matheus Pavlak murió a los 19 años. Imagen Matheus Pavlak/Instagram

Matheus Pavlak transformó su cuerpo

Mathews Pavlak entró al mundo ‘fitness’ cuando decidió perder el peso extra que tenía y dejó atrás sus hábitos negligentes.

Su exentrenador, Lucas Chegatti, compartió con los medios que el adolescente se aficionó al ejercicio, logrando continuar con su adelgazamiento.

“Empezó a entrenar más duro en 2019 debido a la obesidad. En 2022, cuando nos reunimos, alineamos nuestra preparación y empezamos a apuntar al campeonato”, dijo.

En 2023, Pavlak comenzó a dedicarse a las competencias como culturista, apoyado por ‘coach’ hasta septiembre.

En noviembre de ese año, los dos se enfrentaron en el mismo torneo, donde el ahora difunto ganó en la categoría Junior Bodybuilding.

En su cuenta de Instagram, Chegatti publicó un sentido mensaje para quien fuera su alumno: “Hoy el día termina triste. La pérdida de un gran amigo, un chico espectacular que nos deja temprano”.

“Una fatalidad que nos tomó por sorpresa, tenía un futuro brillante por delante, un deportista respetable. Es difícil de entender, no hay palabras para expresar la importancia que tiene en mi corazón”, comentó.

Exentrenador de Matheus Pavlak lo despide con emotivo mensaje. Imagen Lucas Chegatti/Instagram

Matheus Pavlak logró “vencer su propia mente”

Por su parte, Matheus Hennings, uno de los mejores amigos de Matheus Pavlak, indicó a g1 que este “venció su propia mente”.

“Él siempre hacía todo lo posible para que las cosas sucedieran. Tomó mi pasión por el culturismo y me dijo lo increíble que le parecía”, contó.

“Teníamos una amistad muy fuerte”, aseveró, “lo consideraba a él, un hermano de otra madre. Todavía no puedo creer que esto le haya pasado tan rápido”.

El atleta era hijo del sargento Joel Marcelino Pavlak, profesor de educación física en la Escuela Superior de Policía Militar Feliciano Nunes Pires, señala CNN.