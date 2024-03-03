Muertes de famosos

Muere famoso actor de las películas 'Gremlins' y 'Star Wars' a horas de reunirse con sus fans

El veterano actor Mark Dodson, de 64 años, recordado por su participación en exitosas películas como 'Star Wars: Return of the Jedi', falleció de manera repentina en Indiana en donde estaba por acudir a una conferencia con sus fans en la Horror Con. Esto fue lo que le pasó.

Univision picture
Por:Univision
Video La trágica vida del niño de 'El regalo prometido' y 'Star Wars': "Fue un verdadero infierno"

El mundo del cine está de luto ante el fallecimiento de una de sus estrellas: el veterano actor Mark Dodson, de 64 años.

El artista fue conocido por su icónico trabajo de voz en varias películas populares como 'Gremlins' y 'Star Wars'.

Lo que se sabe sobre la muerte del actor Mark Dodson

Ciara, la hija de Mark Dodson le dijo a TMZ que el actor " murió mientras estaba en Evansville, Indiana, para asistir a Horror Con", una famosa conferencia que reúne a fans del mundo del horror y terror del cine, televisión y cómics.

"Dice que Mark había volado a Indiana para el evento y se registró en su hotel", citó el medio de celebridades este domingo 3 de marzo.

Mark Dodson le dio voz a Mogwai en la película 'Gremlins', de 1984.
Mark Dodson le dio voz a Mogwai en la película 'Gremlins', de 1984.
Imagen Mark Dodson/Instagram


Según la información, fue en el hotel donde sufrió un "ataque cardíaco masivo" mientras dormía.

"Nunca dejó de hacerme sentir orgullosa", mencionó su hija sobre el legado que el actor dejó y que perdurará a través de ella y sus nietos.

Así anunció Mark Dodson en Instagram su participación en la Horror Con de este fin de semana en Indiana. El actor murió de manera repentina a horas de su conferencia.
Así anunció Mark Dodson en Instagram su participación en la Horror Con de este fin de semana en Indiana. El actor murió de manera repentina a horas de su conferencia.
Imagen Mark Dodson/Instagram

El trabajo de Mark Dodson

La distintiva voz de Mark Dodson adornó algunos de los personajes más queridos de la historia del cine.

Por ejemplo, estuvo detrás de Mogwai en 'Gremlins', de 1984. Un año antes dio voz a Salacious Crumb, la pequeña criatura con la voz aguda que siempre estaba sentada cerca de Jabba the Hut en 'Star Wars: Return of the Jedi'.

Después continuó ganando fama por su trabajo como actor de doblaje, prestando su talento en películas animadas y de 'live-action'.

Relacionados:
