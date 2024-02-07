univision famosos

Muere actriz de la telenovela 'La Madrastra' y 'Amor en Silencio'

Marcela Daviland, quien trabajó con Pedro Infante en la Época del Cine de Oro Mexicano, falleció a los 98 años.

La actriz Marcela Daviland, quien dejó huella en la Época del Cine de Oro Mexicano, falleció a los 98 años, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDA).

"La Asociación Nacional de Actores lamenta la partida de nuestra compañera Marcela Daviland. Nuestro pésame a familiares, amigos y compañeros. QEPD", se informó en redes sociales sin dar más detalles.

La actriz fue una de las estrellas que trabajó junto al legendario Pedro Infante en la película 'Pablo y Carolina' en 1957.

¿Quién fue Marcela Daviland?

Aunque nació en Italia, desarrolló la mayor parte de su carrera en México. Trabajó en producciones italianas como 'Il paese dei campanelli' y 'Trieste cantico d’amore' en 1954.

En 1955 se mudó a México y debutó en 'La sultana Safuyé'. Después le siguió la película 'Caras nuevas' (1956), dirigida por Mauricio de la Serna. Al año siguiente, participó en 'Pablo y Carolina', aunque en un papel secundario, ya que la cinta estaba protagonizada por Irasema Dilián y Pedro Infante.

'El mexicano feo' y 'Y las modelos' son otras de las películas en las que participó.

A lo largo de su carrera hizo 30 filmes que abarcan el cine de oro y las películas de ficheras.

También incursionó en las telenovelas mexicanas en historias como 'Lucía Sombra' (1971) 'Amor en Silencio' (1988) y la primera versión de 'La Madrastra' (1962).

La actriz se casó con el también actor Raúl Ramírez, quien fue presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), con quien tuvo un hijo, Raúl Marcelo Ramírez.


