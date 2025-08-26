Muertes de famosos

Muere integrante del Dúo Dinámico: su desvanecimiento en concierto habría sido solo una alerta

Manuel de la Calva luchó por tres años contra una enfermedad crónica. Su diagnóstico llegó luego de desplomarse sobre un escenario en Barcelona.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó

Manuel de la Calva, integrante del grupo Dúo Dinámico, murió a los 88 años este martes 26 de agosto en un hospital de Madrid.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su compañero de grupo, Ramón Arcusa, a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

“Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy”, informó en X.

Así se dio a conocer la muerte de Miguel de la Calva.
Así se dio a conocer la muerte de Miguel de la Calva.
Imagen Dúo Dinámico / X

Más sobre Muertes de famosos

De qué murió la actriz Verónica Echegui: su fallecimiento provoca consternación
1:00

De qué murió la actriz Verónica Echegui: su fallecimiento provoca consternación

Univision Famosos
Viuda del cantante de Enigma Norteño rompe el silencio tras funeral del artista
0:48

Viuda del cantante de Enigma Norteño rompe el silencio tras funeral del artista

Univision Famosos
Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó
0:59

Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó

Univision Famosos
Tragedia en ‘Emily in Paris’: se revela de qué habría muerto querido integrante durante filmación 
0:55

Tragedia en ‘Emily in Paris’: se revela de qué habría muerto querido integrante durante filmación 

Univision Famosos
Muere Verónica Echegui, actriz que compartió protagónico con Gael García: tenía 42 años
2 mins

Muere Verónica Echegui, actriz que compartió protagónico con Gael García: tenía 42 años

Univision Famosos
Muere querido actor de 'The Sopranos': esto se sabe sobre su fallecimiento
2 mins

Muere querido actor de 'The Sopranos': esto se sabe sobre su fallecimiento

Univision Famosos
Muere querido periodista a los 51 años: luchaba en silencio contra el cáncer
2 mins

Muere querido periodista a los 51 años: luchaba en silencio contra el cáncer

Univision Famosos
El desgarrador funeral de Ernesto Barajas de Enigma Norteño: lo despiden entre palomas y globos
0:49

El desgarrador funeral de Ernesto Barajas de Enigma Norteño: lo despiden entre palomas y globos

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo
0:49

#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo

Univision Famosos
Muere famosa maquillista de TV: hijo estaría involucrado y así reacciona familia a la tragedia
1:00

Muere famosa maquillista de TV: hijo estaría involucrado y así reacciona familia a la tragedia

Univision Famosos


“No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos”, agregó.

Manuel de la Calva tenía fibrosis pulmonar

Según confirmó Ramón Arcusa a EFE, el cantante había sido diagnosticado con fibrosis pulmonar en 2022 luego de desplomarse durante un concierto en Sitges, Barcelona.

A pesar de tener el diagnóstico de una enfermedad crónica e incurable, de la Calva se mantuvo por meses “positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco”.

Hasta el momento, la familia del cantante no ha hecho comentarios ni ha revelado su causa de muerte.

Manuel de la Calva saltó a la fama en 1958 al formar parte del grupo Dúo Dinámico. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran ‘Como ayer’, ‘Somos Jóvenes’, ‘Esos Ojitos Negros’, ‘Amor de Verano’ y ‘Resistiré’, tema que alcanzó relevancia mundial durante la pandemia de covid-19.


Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD