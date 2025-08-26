Muere integrante del Dúo Dinámico: su desvanecimiento en concierto habría sido solo una alerta

Video Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó

Manuel de la Calva, integrante del grupo Dúo Dinámico, murió a los 88 años este martes 26 de agosto en un hospital de Madrid.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su compañero de grupo, Ramón Arcusa, a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

“Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy”, informó en X.

Así se dio a conocer la muerte de Miguel de la Calva. Imagen Dúo Dinámico / X



“No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos”, agregó.

Manuel de la Calva tenía fibrosis pulmonar

Según confirmó Ramón Arcusa a EFE, el cantante había sido diagnosticado con fibrosis pulmonar en 2022 luego de desplomarse durante un concierto en Sitges, Barcelona.

A pesar de tener el diagnóstico de una enfermedad crónica e incurable, de la Calva se mantuvo por meses “positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco”.

Hasta el momento, la familia del cantante no ha hecho comentarios ni ha revelado su causa de muerte.

Manuel de la Calva saltó a la fama en 1958 al formar parte del grupo Dúo Dinámico. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran ‘Como ayer’, ‘Somos Jóvenes’, ‘Esos Ojitos Negros’, ‘Amor de Verano’ y ‘Resistiré’, tema que alcanzó relevancia mundial durante la pandemia de covid-19.