Muertes de famosos

Muere mamá de Chiquibaby: “Estoy devastada”

La presentadora compartió la triste noticia por medio de un mensaje en Instagram. Hasta el momento, ella no ha revelado cuál fue la causa del deceso.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Chiquibaby despide a su madre en “shock y llena de mucha tristeza”: así lamenta su muerte 

Chiquibaby atraviesa por un complicado momento debido a la muerte de su madre, la señora María del Socorro Himonidis.

La copresentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! dio a conocer el deceso a través de un mensaje en su cuenta de Instagram la noche de este 7 de octubre.

PUBLICIDAD

“Con profundo dolor les comparto que este año la vida me ha sorprendido en muchas cosas que me han pasado maravillosas, pero nunca me preparó para recibir una de las peores noticias, la partida de mi madre”, indicó.

“Estoy devastada, en ‘shock’ y llena de mucha tristeza”, confesó la comunicadora mexicana en su ‘post’, en el que incluyó varias imágenes de ella con su mamá.

Chiquibaby honra a su mamá tras su fallecimiento

En esta misma misiva, Chiquibaby aprovechó para hablar de las cualidades de su progenitora, a forma de homenaje.

Más sobre Muertes de famosos

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen
2 mins

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra
1:00

Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Univision Famosos
Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe
0:59

Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe

Univision Famosos
¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio
2 mins

¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Univision Famosos
Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida
2 mins

Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida

Univision Famosos
Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido
2 mins

Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido

Univision Famosos
Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia
2 mins

Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia

Univision Famosos
Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”
1:00

Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”

Univision Famosos

“‘Mamá Coco’, como la llamaban sus nietos, era una mujer alegre, una mujer fuerte y una mujer que quería lo mejor para sus hijos”, apuntó.

“Nos inculcó el trabajo, la honestidad, la disciplina y, lo más importante que nunca olvidaremos, de dónde veníamos”, añadió.

Para concluir, ella escribió: “¡Vuela alto, ‘Coco’, dale un fuerte abrazo a papá Peter y descansa en paz! ¡Te amaremos siempre!”.

Chiquibaby compartió la noticia del fallecimiento de su mamá.
Chiquibaby compartió la noticia del fallecimiento de su mamá.
Imagen Chiquibaby/Instagram

En los comentarios de la publicación, diversas amistades de la comunicadora le externaron sus sensibles condolencias.

“‘Mamá Coco’ era especial, la recuerdo con mucho cariño, siempre alegre y platicadora. Lamento muchísimo su partida. Ella te acompañará y estará presente en tu corazón. Mis oraciones para tu hermano y para ti, fortaleza y paz”, anotó Adamari López.

Por su parte, Francisca externó: “Lo lamento mucho, Chiquibaby. Te acompaño en tus sentimientos. Un fuerte abrazo”.

¿De qué murió la mamá de Chiquibaby?

Aunque Chiquibaby no comentó debido a qué causa perdió la vida su mamá, el portal Las Top News se comunicó con su mánager, Richard Borjas, para cuestionarle acerca de lo ocurrido.

PUBLICIDAD

“No tenemos más información por el momento, gracias”, respondió él.

Sin embargo, de forma “extraoficial”, el medio reportó que doña María del Socorro “no estaba enferma y que lo que sucedió fue repentino e inesperado”.

“La madre de Chiquibaby tuvo un ataque al corazón, por lo que el ‘shock’ fue aún mayor para ella”, especificaron.

Según el sitio web, la conductora habría buscado un vuelo de Miami a México para “viajar a despedir a su madre” en cuanto se enteró de lo que pasó.

Chiquibaby compartió fotografías de su madre tras su muerte.
Chiquibaby compartió fotografías de su madre tras su muerte.
Imagen Chiquibaby/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX