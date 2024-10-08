Muere mamá de Chiquibaby: “Estoy devastada”

Video Chiquibaby despide a su madre en “shock y llena de mucha tristeza”: así lamenta su muerte

Chiquibaby atraviesa por un complicado momento debido a la muerte de su madre, la señora María del Socorro Himonidis.

La copresentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! dio a conocer el deceso a través de un mensaje en su cuenta de Instagram la noche de este 7 de octubre.

“Con profundo dolor les comparto que este año la vida me ha sorprendido en muchas cosas que me han pasado maravillosas, pero nunca me preparó para recibir una de las peores noticias, la partida de mi madre”, indicó.

“Estoy devastada, en ‘shock’ y llena de mucha tristeza”, confesó la comunicadora mexicana en su ‘post’, en el que incluyó varias imágenes de ella con su mamá.

Chiquibaby honra a su mamá tras su fallecimiento

En esta misma misiva, Chiquibaby aprovechó para hablar de las cualidades de su progenitora, a forma de homenaje.

“‘Mamá Coco’, como la llamaban sus nietos, era una mujer alegre, una mujer fuerte y una mujer que quería lo mejor para sus hijos”, apuntó.

“Nos inculcó el trabajo, la honestidad, la disciplina y, lo más importante que nunca olvidaremos, de dónde veníamos”, añadió.

Para concluir, ella escribió: “¡Vuela alto, ‘Coco’, dale un fuerte abrazo a papá Peter y descansa en paz! ¡Te amaremos siempre!”.

Chiquibaby compartió la noticia del fallecimiento de su mamá. Imagen Chiquibaby/Instagram

En los comentarios de la publicación, diversas amistades de la comunicadora le externaron sus sensibles condolencias.

“‘Mamá Coco’ era especial, la recuerdo con mucho cariño, siempre alegre y platicadora. Lamento muchísimo su partida. Ella te acompañará y estará presente en tu corazón. Mis oraciones para tu hermano y para ti, fortaleza y paz”, anotó Adamari López.

Por su parte, Francisca externó: “Lo lamento mucho, Chiquibaby. Te acompaño en tus sentimientos. Un fuerte abrazo”.

¿De qué murió la mamá de Chiquibaby?

Aunque Chiquibaby no comentó debido a qué causa perdió la vida su mamá, el portal Las Top News se comunicó con su mánager, Richard Borjas, para cuestionarle acerca de lo ocurrido.

“No tenemos más información por el momento, gracias”, respondió él.

Sin embargo, de forma “extraoficial”, el medio reportó que doña María del Socorro “no estaba enferma y que lo que sucedió fue repentino e inesperado”.

“La madre de Chiquibaby tuvo un ataque al corazón, por lo que el ‘shock’ fue aún mayor para ella”, especificaron.

Según el sitio web, la conductora habría buscado un vuelo de Miami a México para “viajar a despedir a su madre” en cuanto se enteró de lo que pasó.