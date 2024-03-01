Muertes de famosos

Muere Lynn Fainchtein, supervisora musical de 'Amores perros' y 'Roma'

Lynn Fainchtein se desempeñó como locutora, productora y supervisora musical.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños

Durante la madrugada de este viernes 1 de marzo, murió la productora mexicana Lynn Fainchtein, supervisora musical de clásicos contemporáneos del cine y la televisión mexicana, a los 61 años en Madrid.

Su fallecimiento fue informado por medio de las redes sociales de la compañía Casete, de la cual era confundadora.

Sus amigos, entre ellos la periodista Lydia Cacho, lamentaron el deceso de la comunicadora y locutora mexicana nacida en 1963.

Fainchtein trabajó en decenas de producciones, incluyendo ‘Roma’, ‘Amores perros’, ‘La Casa de las Flores’, ‘Control Z’ y ‘Club de Cuervos’.

Además de colaborar con el director mexicano Alejandro González Iñárritu, también puso su talento en otras películas igual de taquilleras, como ‘Precious’ (nominada a seis premios de la Academia y ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance) y ‘The Death and Life of Marsha P. Johnson’ (documental nominado a los premios de la Academia).

Lynn Fainchtein también desarrolló reconocidas películas sociales como ‘Hecho en México’ y ‘0.56%’, así como proyectos de animación. Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido revelada.

