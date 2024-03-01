Muere Lynn Fainchtein, supervisora musical de 'Amores perros' y 'Roma'

Video Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños

Durante la madrugada de este viernes 1 de marzo, murió la productora mexicana Lynn Fainchtein, supervisora musical de clásicos contemporáneos del cine y la televisión mexicana, a los 61 años en Madrid.

Su fallecimiento fue informado por medio de las redes sociales de la compañía Casete, de la cual era confundadora.

Sus amigos, entre ellos la periodista Lydia Cacho, lamentaron el deceso de la comunicadora y locutora mexicana nacida en 1963.

Con esta sonrisa de genia creativa y buena persona. Así quiero recordar a @lynnfainchtein qué murió esta madrugada en Madrid tomada de la mano de Maco, a quien más amó en la vida. 🖤 pic.twitter.com/csjrF72V25 — Lydia Cacho (@lydiacachosi) March 1, 2024

Fainchtein trabajó en decenas de producciones, incluyendo ‘Roma’, ‘Amores perros’, ‘La Casa de las Flores’, ‘Control Z’ y ‘Club de Cuervos’.

Además de colaborar con el director mexicano Alejandro González Iñárritu, también puso su talento en otras películas igual de taquilleras, como ‘Precious’ (nominada a seis premios de la Academia y ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance) y ‘The Death and Life of Marsha P. Johnson’ (documental nominado a los premios de la Academia).