Muere actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’: lo que se sabe

Lorna Raver perdió la vida a los 81 años. La noticia de su muerte fue confirmada por la revista SAG-AFTRA.

Elizabeth González.
Video Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro

Lorna Raver, actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’, murió a los 81 años.

La noticia de su muerte fue confirmada en la sección ‘In Memoriam’ de la revista SAG-AFTRA, en su edición de verano del 2025, en la que también se incluían nombres como Anne Burrell, Wink Martindale, George Wendt y Brian Wilson.

Aunque en la publicación no se dieron a conocer detalles de su muerte ni la causa de su deceso, se especificó que Lorna Raver perdió la vida el 12 de mayo.

Hasta el momento, los familiares de la intérprete no han hecho comentarios. Medios como People intentaron ponerse en contacto con su agente de representación sin éxito.

¿Quién fue Lorna Raver?

Lorna Raver nació el 9 de octubre de 1943 en Pensilvania. La actriz estuvo casada con el escritor y productor de radio Yuri Rasovsky desde 1987 hasta su muerte en 2012.

La intérprete participó en más de 50 proyectos cinematográficos, los cuales incluyen títulos como ‘Arrástrame al Infierno’, donde dio vida a una anciana de nombre ‘Sylvia Ganush’ que maldice a la protagonista, y ‘La Llamada Siniestra’. A su trayectoria también se suma su participación en la serie 'Esposas Desesperadas'.

Según reportes de The Hollywood Reporter, uno de los personajes favoritos de Lorna Raver fue precisamente el que realizó en ‘Arrástrame al Infierno’.


