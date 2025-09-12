Muertes de famosos

Muere querido actor de telenovelas, famoso por ‘Mujer, casos de la vida real’: lo que se sabe

El actor Leopoldo ‘Polo’ Salazar perdió la vida a los 93 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Leopoldo ‘Polo’ Salazar, querido actor de telenovelas y famoso por participar en varios episodios de ‘Mujer, casos de la vida real’, murió a los 93 años.

La noticia fue confirmada este viernes 12 de septiembre por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en México, donde se destacó su trabajo en la industria del cine y la televisión.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Leopoldo ‘Polo’ Salazar. Actor mexicano reconocido por su trabajo dentro de la industria cinematográfica, algunas de sus películas fueron ‘La marca del gavilán’, ‘Los amigos’ y ‘Cascabel’”, expresaron.

Así se dio a conocer el fallecimiento del actor Leopoldo Salazar.
Así se dio a conocer el fallecimiento del actor Leopoldo Salazar.
Imagen ANDI / Instagram


Además, enviaron sus “sentidas condolencias” a sus familiares y amigos a nombre del “Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

En la publicación de la ANDI no se revelan las causas de su fallecimiento. Sin embargo en la cuenta de Instagram de la Casa del Actor Mario Moreno se detalló que Leopoldo ‘Polo’ Salazar en realidad perdió la vida el 23 de agosto de 2025.

A lo largo de su carrera, Leopoldo Salazar participó en varias de telenovelas como ‘Primer amor… a mil por hora’, ‘Por un beso’, ‘Por tu amor’, ‘Camila’, ‘Salud, dinero y amor’, entre otras.

Mientras que en el cine destaca su participación en cintas como: ‘Peligros de juventud’ y ‘Hermelinda linda’, siendo su participación más importante en la serie ‘Mujer, casos de la vida real’.

