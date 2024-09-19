Muere la ‘Gorda Fabiola’, famosa comediante de ‘Sábados Felices’: esto se sabe de su fallecimiento

Video Famosa presentadora de TV sufre muerte de su hijo de 4 años: accidente en piscina marcó su vida

Fabiola Posada, mejor conocida como la ‘Gorda Fabiola’, murió a los 61 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el periodista Gabriel de las Casas este jueves 19 de septiembre.

“Acabo de hablar con el gran Polilla y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada”, informó en su cuenta de X.

“Mi tristeza y el cariño de todo el equipo de @LaLuciernaga y @CaracolRadio con él, sus hijos y tanta gente que amaba a nuestra gordita!!!”, lamentó.

¿De qué murió la ‘Gorda Fabiola’?

El comediante Pedro González, famoso por su personaje de ‘Don Jediondo’, reveló en Caracol Radio que Fabiola Posada había sido hospitalizada de emergencia la noche del 18 de septiembre a causa de una infección en el sistema respiratorio y cardiovascular, afecciones que habrían sido la causa de su muerte.

Hasta el momento, los familiares de la ‘Gorda Fabiola’ no han dado declaraciones.

¿Quién era la ‘Gorda Fabiola’?

Fabiola Emilia Posada fue considerada uno de los rostros más reconocidos en la televisión colombiana. Su salto a la fama ocurrió en el show ‘Sábados Felices, el cual le dio el reconocimiento del público.

La comediante fue diagnosticada con diabetes a los 32 años por tener un sobrepeso de 324 libras.