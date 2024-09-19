Muertes de famosos

Muere la ‘Gorda Fabiola’, famosa comediante de ‘Sábados Felices’: esto se sabe de su fallecimiento

El fallecimiento de Fabiola Posada fue confirmado por el periodista Gabriel de las Casas. La comediante habría sido hospitalizada de emergencia el 18 de septiembre.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Famosa presentadora de TV sufre muerte de su hijo de 4 años: accidente en piscina marcó su vida

Fabiola Posada, mejor conocida como la ‘Gorda Fabiola’, murió a los 61 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el periodista Gabriel de las Casas este jueves 19 de septiembre.

“Acabo de hablar con el gran Polilla y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada”, informó en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

“Mi tristeza y el cariño de todo el equipo de @LaLuciernaga y @CaracolRadio con él, sus hijos y tanta gente que amaba a nuestra gordita!!!”, lamentó.

Más sobre Muertes de famosos

Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron
1 mins

Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron

Univision Famosos
Muere Diane Keaton: la icónica actriz de Hollywood tenía 79 años
2 mins

Muere Diane Keaton: la icónica actriz de Hollywood tenía 79 años

Univision Famosos
¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante
2 mins

¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa
1 mins

Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa

Univision Famosos
¿Quién era Fede Dorcaz, cantante al que le arrebataron la vida violentamente a los 29 años?
2 mins

¿Quién era Fede Dorcaz, cantante al que le arrebataron la vida violentamente a los 29 años?

Univision Famosos
Fede Dorcaz murió: filtran fotos de los hombres que le habrían quitado la vida al cantante
2 mins

Fede Dorcaz murió: filtran fotos de los hombres que le habrían quitado la vida al cantante

Univision Famosos
Fede Dorcaz murió: fuertes imágenes del crimen y los sospechosos
1:06

Fede Dorcaz murió: fuertes imágenes del crimen y los sospechosos

Univision Famosos
El cantante Fede Dorcaz fue asesinado a tiros: lo que se sabe del crimen
1:08

El cantante Fede Dorcaz fue asesinado a tiros: lo que se sabe del crimen

Univision Famosos
Muere Fede Dorcaz: así fueron sus últimas horas antes de ser asesinado en México
2 mins

Muere Fede Dorcaz: así fueron sus últimas horas antes de ser asesinado en México

Univision Famosos
Elenco de 'Vecinos' que ha fallecido: su legado continúa en el edificio más famoso de la comedia latina
2:12

Elenco de 'Vecinos' que ha fallecido: su legado continúa en el edificio más famoso de la comedia latina

Univision Famosos

¿De qué murió la ‘Gorda Fabiola’?

El comediante Pedro González, famoso por su personaje de ‘Don Jediondo’, reveló en Caracol Radio que Fabiola Posada había sido hospitalizada de emergencia la noche del 18 de septiembre a causa de una infección en el sistema respiratorio y cardiovascular, afecciones que habrían sido la causa de su muerte.

Hasta el momento, los familiares de la ‘Gorda Fabiola’ no han dado declaraciones.

Fabiola Posada se mantenía activa en sus redes sociales.
Fabiola Posada se mantenía activa en sus redes sociales.
Imagen Fabiola Posada / Instagram

¿Quién era la ‘Gorda Fabiola’?

Fabiola Emilia Posada fue considerada uno de los rostros más reconocidos en la televisión colombiana. Su salto a la fama ocurrió en el show ‘Sábados Felices, el cual le dio el reconocimiento del público.

La comediante fue diagnosticada con diabetes a los 32 años por tener un sobrepeso de 324 libras.

Después de convivir con una diabetes severa por 15 años, en 2009 se sometió a una cirugía de bypass gástrico. En 2014, tras sufrir cuatro infartos, la ‘Gorda Fabiola’ se sometió a una cirugía de corazón abierto. A causa de estos episodios de salud, la fallecida intérprete perdió un 60% de su funcionalidad, lo que la llevó a alejarse de la televisión.Sin embargo, se mantenía activa en sus redes sociales.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD