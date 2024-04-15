Muere Kyle Marisa Roth, estrella de TikTok a los 36 años

Video La controvertida ‘tiktoker’ Kyle Marisa Roth evocaba a su “Nana” antes de morir: esto escribió

La estrella de TikTok, Kyle Marisa Roth, también conocida como ‘Blind item girl’, murió a los 36 años. La noticia fue confirmada este lunes 15 de abril por su madre, Jacquie Cohen, en LinkedIn.

“Esta no es una plataforma para compartir mi vida personal, pero muchas de mis conexiones en esta plataforma se remontan a años atrás y tengo una pérdida devastadora que compartir”, escribió la madre de la tiktoker.

“Mi hija Kyle falleció. Ella tocó algunas de sus vidas personalmente y otras a través de su inmensa vida en otra plataforma. Kyle amaba y vivía ferozmente. Nada tiene sentido ahora y entenderemos más en los próximos días. Sean amables unos con otros, por favor”, sentenció.

La causa de muerte de Kyle Marisa Roth no se dio a conocer. Imagen Jacquie Cohen / LinkedIn



Aunque la madre de la TikToker no entró en detalles sobre el fallecimiento de su hija, Lindsay Roth, hermana de la influencer, compartió en redes sociales que la joven perdió la vida “la semana pasada”.

“Mi hermana Kyle Marisa falleció la semana pasada. Como familia, todavía estamos procesando y decidiendo cómo celebrar y honrar adecuadamente su vida. Sé que conmovió a mucha gente con su humor, inteligencia, belleza, activismo chismoso, atletismo y más; tenía muchísimos dones. Lo siento mucho por aquellos que se enteran de esta pérdida en este momento”, declaró en Instagram.

¿Quién era Kyle Marisa Roth?

Kyle Marisa Roth se hizo famosa en TikTok por compartir opiniones controvertidas sobre algunas celebridades. Constantemente hacía videos sobre artículos ‘blind items’, es decir, historias en las que se dan detalles de ciertas cosas sin revelar la identidad de las personas involucradas, lo que la llevó a ser reconocida como ‘Blind item girl’.

Hace apenas unas semanas, Kyle informó que TikTok había cerrado su cuenta de manera permanente. La última publicación de la TikToker ocurrió la semana pasada. Kyle Marisa Roth tenía 36 años.