Muere José de la Torre, actor de 'Toy Boy' y 'Vis a Vis', a los 37 años

Video José De la Torre, actor que murió a los 37 años, tenía “dura enfermedad”

José de la Torre, actor de ‘Vis a Vis’ y ‘Toy Boy’, murió a los 37 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el diario español Montilla Digital.

Su deceso, ocurrido el 5 de diciembre, fue atribuido a la grave enfermedad con la que habría sido diagnosticado hace meses y que, según destaca el medio local, solo su círculo más íntimo conocía.

La última publicación de José de la Torre en Instagram ocurrió el 3 de junio. En su publicación, el intérprete español celebraba la vida y presumía su visita a las islas Canarias.

José de la Torre padecía grave enfermedad según medios locales. Imagen José de la Torre / Instagram



Luego de darse a conocer el fallecimiento de José de la Torre, famosos como Pablo Alborán se mostraron devastados ante su repentino deceso.

“No puedo creer que te hayas marchado tan pronto José. Estoy devastado por tu partida. Mando un beso muy fuerte a toda la familia y amigos. Nunca te olvidaremos, José. Estés donde estés, seguro que llevas puesta una camiseta hawaiana, un bigote killer y unas gagas como las que llevábamos aquel día. Te voy a echar mucho de menos amigo”, escribió el cantante el jueves 5 de diciembre.

De acuerdo con medios locales, los servicios funerarios de José de la Torre se llevará a cabo en una funeraria de Montilla, donde será incinerado antes de una misa en su honor, que tendrá lugar a las 17:30 horas del viernes 6 de diciembre en la parroquia San Francisco Solano, conocida también como Iglesia del Santo.

¿Quién fue José de la Torre?

José Antonio de la Torre Delgado, mejor conocido como José de la Torre, nació en Montilla, ciudad de España y era conocido por su trabajo en las series ‘Toy Boy’ y ‘Amar es para siempre’.