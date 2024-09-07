Muertes de famosos

Muere actor de Como Dice El Dicho a los 26 años: había sido reportado como desaparecido

La muerte del actor James Hollcroft se dio a conocer cuatro días después de haber sido reportado como desaparecido. Fue su hermana quien confirmó la noticia.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Luto en Despierta América: dicen adiós a querido integrante

El actor de Como Dice El Dicho, James Hollcroft murió a los 26 años, así lo dio a conocer su hermana Jane en redes sociales. Horas antes de dar la noticia, la joven lo había reportado como desaparecido tras no saber nada de él desde el 3 de septiembre.

"Te amaré por siempre, gracias por los años que compartimos juntos y por haberme regalado los momentos más magníficos qué pude vivir. Siempre vas a estar presente en nuestros corazones hermanito", se lee en la publicación de Instagram.

El histrión era egresado del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), televisora donde también laboraba. La institución educativa lamentó su muerte.

"Gracias por todos esos buenos momentos que pasamos juntos durante tu formación actoral, te llevaremos en nuestra memoria y en nuestros corazones, siempre serás parte de nuestra familia CEA, hasta siempre querido James Hollcroft".

Amigos y compañeros también enviaron sus condolencias a través de las redes sociales.

El CEA lamenta la muerte de James Hollcroft.
Imagen CEA/Instagram

La desaparición de James Hollcroft

De acuerdo con la información que su hermana Jane difundió en redes sociales, la última vez que supo de él fue el 3 de septiembre cuando él se dirigía a su hogar ubicado en la zona de San Ángel, lugar ubicado cerca de las instalaciones de Televisa en la Ciudad de México.

"Estamos preocupados por su seguridad, él es castaño claro, mide aproximadamente 1.80, ojos color miel, su familia y amigos lo estamos buscando, no se ha comunicado con nosotros desde ese día y es algo que nunca sucede. Ayúdenme a llegar a más personas compartiendo".

Horas más tarde, pidió que se dejara de difundir la información: "Amigos, dejen de compartir. Muchísimas gracias. Siempre quédense con lo mejor de las personas y ahora entiendo el dicho, 'Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy'. Te amo, hermano, papá y amigo, te amo", expresó

¿Quién era James Hollcroft?

El actor tenía 26 años. Era estudiante del Centro de Educación Artística de Televisa.

James había sido reportado como desaparecido desde el 3 de septiembre.

El joven participó en el programa unitario Como Dice El Dicho, así como también en obras del complejo Teatro En Corto.

Muere James Hollcroft, actor de Como Dice El Dicho.
Imagen Jane Hollcroft/Instagram
