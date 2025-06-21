Muertes de famosos

Muere entrañable actor de 'Spider-Man' y 'Batman Forever'

Jack Betts murió en su hogar de California, confirmó su sobrino. Al actor se le recuerda por sus participaciones en películas de superhéroes, así como de 'spaghetti westerns'.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere actor de 'King of the Hill' a manos de "un vecino": salva a su esposo antes de fallecer

Jack Betts, actor estadounidense recordado por su participación en 'Spider-Man' (2002), 'Batman Forever' (1995) y por protagonizar más de una docena de 'spaghetti westerns' bajo el seudónimo Hunt Powers, falleció el 19 de junio mientras dormía en su casa en Los Osos, California. Tenía 96.

La noticia fue confirmada por su sobrino, Dean Sullivan, quien destacó que el actor murió en paz, rodeado del cariño de sus seres queridos.

Betts no tuvo hijos, pero mantenía una estrecha relación con su hermana Joan, quien cumplirá 100 años este año.

Doris Roberts y Jack Betts.
Doris Roberts y Jack Betts.
Imagen Getty Images

¿Quién era Jack Betts?

Nacido el 11 de abril de 1929 en Jersey City, Nueva Jersey, y criado en Miami, Jack Betts descubrió su pasión por la actuación tras ver a Laurence Olivier en Cumbres Borrascosas.

Estudió teatro en la Universidad de Miami y debutó en Broadway en 1953. Fue discípulo del legendario Lee Strasberg y trabajó en producciones como 'Cat on a Hot Tin Roof' y 'Sweet Bird of Youth'.

En los años 60, encontró fama en Europa al protagonizar westerns italianos como 'Sugar Colt' (1966), donde adoptó el nombre artístico Hunt Powers. Su carisma y presencia lo convirtieron en un rostro habitual del llamado 'eurowestern'.

En el cine estadounidense, Betts tuvo papeles en películas como 'The Assassination of Trotsky', 'Gods and Monsters', 'Batman Forever', '8MM' y 'Falling Down'.

Su rol más recordado por el público moderno fue en 'Spider-Man' (2002), donde interpretó a Henry Balkan, miembro del directorio de Oscorp eliminado por el Duende Verde.

También tuvo una destacada carrera en televisión, con apariciones en series como 'Friends', 'Everybody Loves Raymond', 'General Hospital' y 'One Life to Live'.

