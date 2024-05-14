Muertes de famosos

Muere la influencer ‘Russian Nana’ tras quedar en coma por tomar analgésicos “para la resaca”

La creadora de contenido habría consumido los medicamentos después de haber ingerido alcohol, de acuerdo con reportes. Su marido, Wang Tao, dio a conocer la noticia en redes sociales.



Dayana Alvino.
Video Muere influencer rusa en China tras tomar analgésicos y alcohol: esto se sabe

La creadora de contenido conocida como ‘Russian Nana’ murió a los 31 años después de haber caído en coma presuntamente tras tomar analgésicos.

Fue el marido de la ‘influencer’ originaria de Rusia, Wang Tao, quien dio a conocer la noticia de su fallecimiento, de acuerdo con el portal Shanghai Daily.

“¡Nana nos ha dejado para siempre! El beso de ayer fue su último beso en vida. Nunca podré volver a besar a Nana, ¡nunca más!”, compartió en un ‘post’ de Douyin, la versión china de TikTok.

¿Qué le sucedió a ‘Russian Nana’?

De acuerdo con lo reportado por el medio, ‘Russian Nana’ y Wang Tao compartieron en la red social que la tarde del 27 de marzo salieron a divertirse con dos amigas extranjeras en la provincia de Guizhou, China.

Gracias a un video que publicaron en la plataforma, explican, se supo que los cuatro fueron a pescar, bebieron té y “algo de alcohol”.

“Se dice que Nina sufrió dolores de cabeza después de consumir alcohol”, explica el sitio web en su artículo del 7 de mayo.

Por su parte, The Sun expuso, el 9, que “después de la aparición de una desagradable resaca, ella supuestamente tomó algunos analgésicos y se acostó”.

Luego de ingerir los medicamentos, su “estado empeoró”, por lo que la creativa fue trasladada al hospital pues la encontraron inconsciente.

En el hospital, “la ingresaron en la unidad de cuidados intensivos”. Estuvo en coma durante los 38 días posteriores.

Su esposo, Wang Tao, compartió en línea historias de su amada, quien luchaba por su vida, y oró por su pronta recuperación.

Sin embargo, tras el más de un mes en el profundo estado de inconsciencia, a ‘Russian Nana’ la declararon muerta el domingo 5 de mayo.

'Russian Nana' murió tras estar 38 días en coma.
‘Russian Nana’ murió tras estar 38 días en coma.
Imagen 'Russian Nana'/Wang Tao/Douyin


El diario británico puntualizó que no está claro si las autoridades están investigando el fallecimiento de la ‘influencer’ y qué tipo de analgésicos ingirió.

‘Russian Nana’ y su historia de amor conquistaron a sus seguidores

The Mirror relató que Nana se mudó el año pasado a Guizhou para estudiar y se enamoró del tatuador local Wang Tao, así que decidió quedarse en el país con él.

Su historia de amor pronto les dio fama a ambos en las redes sociales chinas, así que ella empezó a ser conocida como ‘Russian Nana’.

La creadora de contenido había “conquistado los corazones de innumerables fans con su imagen fresca y encantadora, y su personalidad sabia y humorística”, informó Min News.

Relacionados:
Muertes de famososAnalgésicosCelebridades

