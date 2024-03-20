Famosos

Tras luchar contra el cáncer, muere influencer a los 36 años: tenía dos hijas pequeñas

Jessica Pettway perdió la vida el 13 de marzo y ahora su hermana confirmó la muerte de la influencer, quien fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en etapa tres en 2023.

Video La influencer Jessica Pettway murió a los 36 años por un mal diagnóstico: tenía cáncer

La influencer Jessica Pettway falleció a los 36 años después de recibir el diagnóstico de cáncer de cuello uterino en julio de 2023.

La influencer Jessica Pettway murió tras luchar contra el cáncer

Después de una ardua batalla contra el cáncer de cuello uterino, la hermana de Jessica Pettway confirmó que la creadora de contenido falleció el 13 de marzo pasado.

Reyni Pettway compartió, en su perfil de Instagram, su tristeza por la noticia, ya que la muerte de su hermana ocurrió dos días antes de su cumpleaños.

“Hoy es mi cumpleaños y lo único que desearía es que Dios te trajera de vuelta a esta tierra. Perdí a mi hermosa hermana mayor hace 2 días y mi corazón nunca había sentido un dolor como este”, escribió.

Reyni destacó que siempre recordará a Jessica Pettway como una mujer asombrosa y fuerte. En su emotiva despedida, le hizo una petición: “Ayúdame a convertirme en una mejor mamá”.

¿Quién era Jessica Pettway, quién dejó a dos hijas pequeñas?

En noviembre de 2013, Jessica Pettway debutó como influencer gracias a su canal de YouTube, donde hasta su muerte acumuló más de 225,000 suscriptores.

En julio de 2023, la influencer compartió la noticia de que había sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino en etapa tres.

“Fui diagnosticada con cáncer en etapa tres. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero quiero compartir por qué he estado ausente tanto tiempo y con la esperanza de que al menos una persona encuentre inspiración en mi historia”, expresó Pettway al comunicar la noticia.

Jessica Pettway reveló cómo se enteró de la noticia, luego de que le realizaron una biopsia.

"El 8 de febrero de 2023 me realizó una biopsia, cuando me desperté de la anestesia, el médico dijo: ‘sí tienes cáncer de cuello uterino en etapa tres’", indicó.

Jessica Pettway era mamá de dos pequeñas y reveló cómo luchó contra el cáncer
Jessica Pettway era mamá de dos pequeñas y reveló cómo luchó contra el cáncer
Imagen Instagram Pettway

La creadora de contenido era madre de dos niñas: Kailee, de 10 años, y Zoi Lee, de tan solo 3 años. Tras el diagnóstico, sus hijas quedaron bajo el cuidado de su padre, con quien Jessica estuvo casada durante 12 años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jessica Pettway compartía fotos de su familia y reveló cómo sus hijas enfrentaron las dificultades de tener una madre enferma, hecho que le generó mucho dolor hasta su muerte.

“Las niñas son demasiado pequeñas para entenderlo, pero notaron los cambios. A menudo preguntaban: ‘¿Cuándo volverá mamá a casa?’ o ‘¿Por qué mamá sigue yendo en ambulancia?’ El momento en que me llevaban en la ambulancia y les decía adiós con la mano a mis hijos, solo para verlos llorar y pedir que su mamá se quedara en casa, me rompió el corazón”, detalló en agosto de 2023.

