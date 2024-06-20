Muere la influencer Farah El Kadhi a los 36 años mientras vacacionaba en un yate

Video Momento en que la famosa ‘influencer’ Inessa Polenko muere al caer en acantilado por una ‘selfie’: video

Farah El Kadhi, reconocida ‘influencer’ en temas de belleza, murió a los 36 años mientras se encontraba de vacaciones en Malta.

El 17 de junio, la creadora de contenido nacida en Túnez fue localizada en estado inconsciente al interior de un yate, que estaba atracado en el puerto deportivo de Vittoriosa, según Hola! USA.

La celebridad fue trasladada de urgencia al hospital Mater Dei, en la ciudad de Msida, donde finalmente falleció, de acuerdo con fuentes que hablaron con Times of Malta.

¿De qué murió Farah El Kadhi?

Los mencionados informantes indicaron que Farah El Kadhi presuntamente sufrió un paro cardiaco alrededor de las 6:30 de la mañana del lunes.

Ella aparentemente no tenía signos de lesiones visibles. Sin embargo, se llevará a cabo una autopsia para determinar las causas de su deceso.

La ‘influencer’ Farah El Kadhi murió a los 36 años. Imagen Farah El Kadhi /Instagram

Además, las autoridades abrieron una investigación magistral para determinar lo que le sucedió exactamente.

Por su parte, su colega y amiga Soulayma Hneynia dio a conocer en una historia de Instagram que Farah falleció “pacíficamente mientras dormía”, reportó New York Post.

Farah El Kadhi se mostró en redes sociales antes de morir

Daily Mail detalló que horas antes de su deceso, Farah El Kadhi había estado publicando en las redes sociales fotografías de sí misma a bordo de la embarcación.

Estaba disfrutando de su tiempo libre en el destino turístico, pero además promocionaba una serie de empresas y servicios, indicó el diario europeo.

El último ‘post’ que aparece en su ‘feed’ se remonta al 7 de junio, cuando subió un par de imágenes posando desde Miconos.

“Las violetas son azules… las rosas son rojas”, escribió, colocando dos emojis de corazones, para describir las instantáneas.

Farah El Kadhi hizo esta última publicación en Instagram. Imagen Farah El Kadhi/Instagram

Despiden a Farah El Kadhi

Tras conocerse lo sucedido, Farah El Kadhi comenzó a ser despedida por sus allegados y admiradores de las plataformas digitales.

La ‘influencer’ Soulayma Hneynia la describió como una “persona verdaderamente maravillosa, conocida por su amabilidad, generosa y calidez”.

“Su espíritu positivo conmovió a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla”, sentenció para finalizar su misiva.