Muertes de famosos

Muere la influencer Farah El Kadhi a los 36 años mientras vacacionaba en un yate

La creadora de contenido estaba en Malta pasando su tiempo libre y promocionando algunas marcas, según reportes. Ella fue localizada inconsciente, por lo que la trasladaron de urgencia al hospital.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Momento en que la famosa ‘influencer’ Inessa Polenko muere al caer en acantilado por una ‘selfie’: video

Farah El Kadhi, reconocida ‘influencer’ en temas de belleza, murió a los 36 años mientras se encontraba de vacaciones en Malta.

El 17 de junio, la creadora de contenido nacida en Túnez fue localizada en estado inconsciente al interior de un yate, que estaba atracado en el puerto deportivo de Vittoriosa, según Hola! USA.

PUBLICIDAD

La celebridad fue trasladada de urgencia al hospital Mater Dei, en la ciudad de Msida, donde finalmente falleció, de acuerdo con fuentes que hablaron con Times of Malta.

¿De qué murió Farah El Kadhi?

Los mencionados informantes indicaron que Farah El Kadhi presuntamente sufrió un paro cardiaco alrededor de las 6:30 de la mañana del lunes.

Ella aparentemente no tenía signos de lesiones visibles. Sin embargo, se llevará a cabo una autopsia para determinar las causas de su deceso.

La ‘influencer’ Farah El Kadhi murió a los 36 años.
La ‘influencer’ Farah El Kadhi murió a los 36 años.
Imagen Farah El Kadhi /Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir
2 mins

¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Univision Famosos
Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos
Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna
0:56

Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna

Univision Famosos
Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen
1:00

Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen

Univision Famosos
Hombre que atacó al abogado de Anahí revela detalles: afirma que le ofrecieron dinero por matarlo
2 mins

Hombre que atacó al abogado de Anahí revela detalles: afirma que le ofrecieron dinero por matarlo

Univision Famosos
Devastada: novia de Fede Dorcaz habla desde el funeral del cantante y hace aclaración sobre el crimen
1:00

Devastada: novia de Fede Dorcaz habla desde el funeral del cantante y hace aclaración sobre el crimen

Univision Famosos

Además, las autoridades abrieron una investigación magistral para determinar lo que le sucedió exactamente.

Por su parte, su colega y amiga Soulayma Hneynia dio a conocer en una historia de Instagram que Farah falleció “pacíficamente mientras dormía”, reportó New York Post.

Farah El Kadhi se mostró en redes sociales antes de morir

Daily Mail detalló que horas antes de su deceso, Farah El Kadhi había estado publicando en las redes sociales fotografías de sí misma a bordo de la embarcación.

Estaba disfrutando de su tiempo libre en el destino turístico, pero además promocionaba una serie de empresas y servicios, indicó el diario europeo.

El último ‘post’ que aparece en su ‘feed’ se remonta al 7 de junio, cuando subió un par de imágenes posando desde Miconos.

“Las violetas son azules… las rosas son rojas”, escribió, colocando dos emojis de corazones, para describir las instantáneas.

Farah El Kadhi hizo esta última publicación en Instagram.
Farah El Kadhi hizo esta última publicación en Instagram.
Imagen Farah El Kadhi/Instagram

Despiden a Farah El Kadhi

Tras conocerse lo sucedido, Farah El Kadhi comenzó a ser despedida por sus allegados y admiradores de las plataformas digitales.

PUBLICIDAD

La ‘influencer’ Soulayma Hneynia la describió como una “persona verdaderamente maravillosa, conocida por su amabilidad, generosa y calidez”.

“Su espíritu positivo conmovió a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla”, sentenció para finalizar su misiva.

Entre tanto, los fanáticos comentaron: “Que Dios tenga misericordia de ella y bendiga su alma”, “Adiós, hermosa” y “Descansa en paz”.

Relacionados:
Muertes de famososInfartos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD