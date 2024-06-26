Muertes de famosos

Muere ‘influencer’ y modelo coreana a los 32 años en misteriosas circunstancias

La también ‘youtuber’ Han Sun Weol falleció a mediados del mes, de acuerdo con lo informado por la policía. Reportes locales puntualizan que la influencer, quien fue encontrada sin vida en su casa, supuestamente dejó de publicar en redes sociales semanas atrás.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Encuentran sin vida a ‘influencer’ coreana de 32 años: lo que se sabe de su misteriosa muerte

La ‘influencer’ coreana Han Sun Weol falleció a los 32 años, de acuerdo con un reporte del portal Maeil Business Newspaper.

El medio en Corea puntualiza que la policía informó este 25 de junio que la exmodelo fue encontrada sin vida en su casa, en Seo-gu, distrito en Incheon, a mediados del mes.

PUBLICIDAD

La investigación indica que no hay sospechas de asesinato. Sin embargo, Milenio dio a conocer que las autoridades declararon: “No podemos revelar la causa de la muerte”.

Más sobre Muertes de famosos

Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes
1:13

Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes

Univision Famosos
Muere vocalista de La Sonora Dinamita: lo que se sabe
2 mins

Muere vocalista de La Sonora Dinamita: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos
Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos

El diario mexicano retoma que el sitio web WikiTree citó un obituario en línea que indicaba el nombre de la también ‘youtuber’, su fecha de nacimiento, y la identidad de su esposo como evidencia del deceso.

Los admiradores de la celebridad de Internet supuestamente se preocuparon por ella después de que dejó de publicar en la conocida plataforma para videos hace semanas.

Presuntamente, la defunción habría ocurrido el pasado 14 de junio, explicó la página. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por una fuente oficial.

¿Quién era Han Sun Weol?

Han Sun Weol trabajó en sus inicios como modelo. Su rostro se hizo famoso al participar en la Semana del Automóvil en 2016.

Ella además formó parte del Salón del Auto de Seúl en 2018 y, al año siguiente, del Show Moto de Seúl, incrementando su popularidad.

Luego de eso, ella se volvió un ‘youtuber’ y se integró a BJ, una plataforma para adultos de tipo suscripción de paga.

Relacionados:
Muertes de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD