Muere ‘influencer’ y modelo coreana a los 32 años en misteriosas circunstancias

Video Encuentran sin vida a ‘influencer’ coreana de 32 años: lo que se sabe de su misteriosa muerte

La ‘influencer’ coreana Han Sun Weol falleció a los 32 años, de acuerdo con un reporte del portal Maeil Business Newspaper.

El medio en Corea puntualiza que la policía informó este 25 de junio que la exmodelo fue encontrada sin vida en su casa, en Seo-gu, distrito en Incheon, a mediados del mes.

La investigación indica que no hay sospechas de asesinato. Sin embargo, Milenio dio a conocer que las autoridades declararon: “No podemos revelar la causa de la muerte”.

Popular Influencer Han Seo Weol Reportedly Has Passed Away At Age 32https://t.co/xsC3o3XH1e — Koreaboo (@Koreaboo) June 25, 2024

El diario mexicano retoma que el sitio web WikiTree citó un obituario en línea que indicaba el nombre de la también ‘youtuber’, su fecha de nacimiento, y la identidad de su esposo como evidencia del deceso.

Los admiradores de la celebridad de Internet supuestamente se preocuparon por ella después de que dejó de publicar en la conocida plataforma para videos hace semanas.

Presuntamente, la defunción habría ocurrido el pasado 14 de junio, explicó la página. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por una fuente oficial.

¿Quién era Han Sun Weol?

Han Sun Weol trabajó en sus inicios como modelo. Su rostro se hizo famoso al participar en la Semana del Automóvil en 2016.

Ella además formó parte del Salón del Auto de Seúl en 2018 y, al año siguiente, del Show Moto de Seúl, incrementando su popularidad.