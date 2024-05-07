Muertes de famosos

Muere Ian Gelder, actor de Game of Thrones: lo diagnosticaron con cáncer hace 5 meses

La noticia fue confirmada por su esposo, Ben Daniels. El también actor dijo estar desolado y “con el corazón roto en un millón de pedazos”. A la estrella de Game of Thrones lo diagnosticaron con cáncer en diciembre pasado


Por:
Elizabeth González.


Ian Gelder, estrella de Game of Thrones, murió a los 74 años el pasado 6 de mayo. La noticia fue confirmada por su esposo Ben Daniels, quien reveló que el actor falleció cinco meses después de haber sido diagnosticado con cáncer.

A través de un mensaje en Instagram, Daniels lamentó la partida de su compañero de más de tres décadas, detallando que su partida había sido inesperada.

“Con una enorme tristeza y un corazón roto en un millón de pedazos dejo este post para anunciar el fallecimiento de mi querido esposo y compañero de vida Ian Gelder. Ian fue diagnosticado con cáncer de conducto biliar en diciembre y ayer falleció a las 13:07”, mencionó el también actor.

Así se despidió Ben Daniels, de su esposo, el actor de Game of Thrones, Ian Gelder.
Imagen Ben Daniels / Instagram

“Había dejado todo el trabajo para ser su cuidador, pero ninguno de nosotros tenía idea de que todo sería tan rápido”, continuó.

Ben Daniels acompañó su emotivo texto con una fotografía de ambos. La imagen fue tomada durante Navidad, después de que el intérprete de ‘Kevan Lannister’ en Game of Thrones abandonara el hospital.

“Él era mi roca absoluta y habíamos sido socios durante más de 30 años. Si no estábamos juntos, nos hablamos todos los días. Era el ser humano más amable, generoso y amoroso. Era un actor maravilloso y maravilloso y todos los que trabajaron con él fueron tocados por su corazón y su luz”, dijo.

Honestamente, no sé lo que haré sin él a mi lado. Lidió con su terrible enfermedad con tanta valentía, sin autocompasión. Nunca. Fue extraordinario y se le echará mucho de menos. Esta foto fue tomada en Navidad después de que lo sacara del hospital y aunque había pasado por las peores tres semanas allí todavía se puede ver su alegría y amor brillando. Descansa en paz mi dulce Chianni”, sentenció.

¿Quién era Ian Gelder?

Además de interpretar a ‘Kevan Lannister’ en Game of Thrones, Ian Gelder participó en la tercera temporada de ‘Torchwood’ y en producciones como ‘Doctor Who’ y ‘His Dark Materials’.

El actor de Game of Thrones fue diagnosticado con cáncer de conducto biliar en diciembre de 2023.
Imagen Getty Images


Antes de morir, el actor británico participó en la segunda temporada de la serie ‘Entrevista con el Vampiro’, que se estrenaría el próximo 12 de mayo. Asimismo, formó parte de la serie ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’, que verá la luz a finales de 2024.


Relacionados:
Muertes de famosos

