Muere hijo de famosa actriz a los 13 años tras sufrir ‘bullying’: ella busca congelar su cuerpo

Video Hijo de actriz se quita la vida a los 13 años y ella desea preservar su cuerpo congelado

Atreyu McCann, hijo de la famosa actriz australiana Clare McCann, murió a los 13 años tras “meses de ‘bullying’ brutal’” el pasado 23 de mayo.

La misma cineasta informó, mediante Instagram, sobre el fallecimiento del adolescente asegurando que su “peor pesadilla” se hizo realidad.

“Me rompe el corazón más allá de lo que las palabras pueden expresar compartir que, en un momento de dolor insoportable, Atreyu se quitó la vida”, escribió.

“No fue culpa suya. El sistema educativo le falló ya que sufrió un acoso terrible”, acusó acerca de lo que padeció su retoño.

En entrevista con 7News Sydney, ella afirmó que inclusive después de lo sucedido, “ninguno” de los compañeros que presuntamente molestaban al chico “fue suspendido ni expulsado”.

En una publicación de GoFundMe, detalló que “rogó” al colegio, al Departamento de Educación y a los Servicios Infantiles que intervinieran para ayudar a Atreyu.

“Tengo historiales médicos, informes psicológicos, un diagnóstico formal de TEPT [trastorno de estrés postraumático] y correos electrónicos que prueban que di la alerta repetidamente. Pero no hicieron nada. Nadie intervino, y ahora mi hijo hermoso se ha ido”, sentenció.

Atreyu McCann, hijo de la actriz australiana Clare McCann, murió a los 13 años. Imagen Atreyu McCann/Instagram

Actriz busca congelar el cuerpo de su hijo

En la página de GoFundMe que creó, Clare McCann reveló su deseo de recaudar el dinero suficiente para pagar a una empresa que congele el cuerpo de su difunto hijo.

El 25 de mayo, a dos días del deceso de Atreyu, ella manifestó que tenía “solamente 7 días” para poder juntar 300 mil dólares australianos (unos 193 mil dólares estadounidenses) y así “crioconservar” los restos.

“Si desaprovechamos esta oportunidad, perderemos la posibilidad de cualquier reanimación futura que la ciencia pueda ofrecer”, sentenció.

“Esto se trata de esperanza y justicia. Me niego a que la historia de mi hijo termine en silencio”, añadió, “ayúdanos a preservar a nuestro querido Atreyu y a darle la dignidad y el futuro que su escuela le robó”.

De acuerdo con NBC News, la criopreservación consiste en congelar a los seres humanos en cuanto perecen con la expectativa de revivirlos mediante medicina venidera.

El medio detalló que la única instalación criogénica de Australia, Southern Cryonics, está dispuesta a intentar el procedimiento. Su portavoz, Peter Tsolakides, confesó que “no hay garantías”, pero sí “una probabilidad razonable”.

Hasta este viernes 30 de mayo, en el sitio web han donado 16 mil dólares australianos, lo que es únicamente el 5% de la meta total.