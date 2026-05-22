Famosos Muere hijo de Daniel Coleman por cáncer de boca: tuvieron que tomar esta dura decisión en sus últimos días El actor y su esposa tuvieron que tomar una difícil decisión hacia los últimos meses de vida de su hijo de 14 años. Al adolescente le estaba creciendo una "gran masa debajo de su ojo derecho”.





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Isaac, hijo del actor Daniel Coleman, pasó sus últimos días bajo cuidados paliativos debido al cáncer de boca que padecía.

Este 22 de mayo, la estrella de ‘Daniel Go!’ dio a conocer que su primogénito perdió la vida, a los 14 años, y le dedicó un emotivo mensaje.

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“Ya te extraño muchísimo, y el dolor en mi corazón es mucho más de lo que puedo soportar”, escribió. “Estoy muy orgulloso de ti y te amaré por siempre. Descansa en paz, hijo”.

Hijo del actor Daniel Coleman pasó los últimos días bajo cuidado paliativos

A finales de abril, Daniel Coleman compartió una desgarradora actualización del estado de Isaac, quien fue diagnosticado con cáncer de boca en diciembre de 2025.

“Todavía me cuesta asimilarlo y hablar del tema. Pero, en resumen, su cáncer ha seguido extendiéndose de forma agresiva y sus niveles de energía han bajado mucho”, anotó.

Debido a esa situación, dijo, el adolescente estaba “en medio de un breve ciclo de radioterapia paliativa”, con el objetivo de “frenar el crecimiento de una gran masa debajo de su ojo derecho”.

Aunque su idea era que el tratamiento diera resultados, el intérprete confesó la compleja decisión que él y su esposa, Mandy, ya habían tomado.

“Hemos optado por un enfoque centrado en su bienestar. Ahora cuenta con un equipo de cuidados paliativos que le ayuda a controlar el dolor y nosotros simplemente hacemos todo lo posible para que cada día sea lo más agradable y tranquilo posible para él”, indicó.

“A Mandy y a mí nos parte el corazón verlo deteriorarse, sabiendo lo frustrante y aterrador que debe ser esto para él. Pero estamos tratando de mantener la compostura y seguir disfrutando al máximo el tiempo que aún nos queda con nuestro hijo”, concluyó.

Él acompañó su ‘post’ con una serie de fotografías familiares, en las que Isaac aparece sonriente al lado de ellos y de su hermano menor, Levi.

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Hijo de Daniel Coleman enfrentó retos de salud desde que nació

En octubre de 2011, Maty y Daniel Coleman dieron la bienvenida a Isaac, su primer retoño, quien nació con anemia de Fanconi, “trastorno hereditario raro por el que la médula ósea, no produce suficientes células sanguíneas”, según el Instituto Nacional del Cáncer.

A lo largo de su vida, fue sometido a varias cirugías. En marzo de 2021, recibió un trasplante de riñón en el Cincinnati Children's Hospital.

Cuando Isaac cumplió 13 años, Daniel aseveró que este había “tenido un año increíblemente tranquilo para lo que es”: “Ha tenido que enfrentarse a muchísimos retos a nivel médico, físico y emocional”.

En diciembre de 2025, lamentablemente el jovencito fue diagnosticado con cáncer de boca, como consecuencia de la anemia de Fanconi.

Aunque el artista y sus seres queridos tenían la esperanza de que el tumor pudiera ser extirpado por completo mediante una operación, la cual se le realizó en enero, la situación resultó más complicada.