Famosos Muere hijo del actor Daniel Coleman a los 14 años a causa de cáncer de boca: lo diagnosticaron meses antes El también presentador compartió la triste noticia. Él dedicó unas emotivas palabras a su difunto primogénito, quien además padecía anemia de Fanconi.



Video Muere hijo de Josemith Bermúdez cuatro años después que ella: tenía apenas 16 años

Daniel Coleman, estrella de la serie ‘Danny Go!’, informó que su hijo Isaac, de sólo 14 años, murió a meses de que le diagnosticaran cáncer de boca.

El popular presentador infantil compartió, por medio de un sensible mensaje en Instagram, que su retoño falleció el jueves 21 de mayo y le dedicó unas palabras.

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“Ay, mi dulce niño. Hay tantas cosas que quiero decirte, pero aún no sé cómo. Ya te extraño muchísimo, y el dolor en mi corazón es mucho más de lo que puedo soportar”, escribió.

El intérprete aseguró que revisar “miles” de fotografías y videos esta última semana, lo hizo sentirse “lleno de un orgullo inmenso”.

“Tus 14 años estuvieron llenos de tantos desafíos, pero los enfrentaste todos con tanta determinación… y, de alguna manera, mantuviste tu alegría característica a pesar de todo”, expresó.

“¡Realmente tenías una chispa como ninguna otra, Isaac! Recordar lo querido que era y lo llena de vida que estuvo tu estancia aquí, me da un gran consuelo. Ser tu papá fue el honor de mi vida”, agregó.

“Estoy muy orgulloso de ti y te amaré por siempre. Descansa en paz, hijo”, anotó Coleman para concluir su cariñosa misiva.

Hijo de Daniel Coleman fue diagnosticado con cáncer de boca en 2025

Daniel Coleman dio a conocer que a Isaac le habían diagnosticado la terrible enfermedad en diciembre de 2025.

“La semana pasada, nos enteramos de que Isaac tiene cáncer de boca. La verdad, siempre supimos que este día llegaría, ya que es casi seguro con la anemia de Fanconi”, expresó en la red social.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, la anemia de Fanconi es un “trastorno hereditario raro por el que la médula ósea, no produce suficientes células sanguíneas”.

Las personas que padecen dicha afección, indica la institución, “presentan un riesgo más alto de ciertos tipos de cáncer, como leucemia y cánceres de piel, cabeza, cuello, aparato digestivo y genitales”.

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“Pero, sin duda, ha llegado un poco antes de los que esperábamos y sigue siendo algo realmente impactante cuando se trata de tu hijo, aunque lleves años preparándote para ello”, confesó el artista.

“Le han hecho muchas pruebas de imagen y aún no sabemos con certeza cuánto se ha extendido. Pero, por ahora, el plan es intentar extirpar el cáncer quirúrgicamente lo antes posible”, detalló.

En febrero, Isaac salió del hospital y regresar a casa; no obstante, su padre destapó que el cáncer estaba “en etapa 3”, al “borde de la 4”, debido “a la rapidez y la agresividad de la propagación”, y que sus opciones de tratamiento eran “mucho más limitadas” a causa de complejidades por la anemia de Fanconi.

“Así que, aunque se ha extirpado el cáncer visible, hay muchas posibilidades de que siga presente a nivel microscópico y pronto tendremos que tomar una decisión difícil”, comentó Daniel.

En abril, el intérprete contó que el cáncer del adolescente se había extendido “agresivamente”, por lo que habían optado por “brindarle comodidad”.

“Ahora cuenta con un equipo de cuidados paliativos que le ayuda a controlar el dolor, y nosotros hacemos todo lo posible para que cada día sea lo más agradable y tranquilo posible para él”, expresó Coleman.