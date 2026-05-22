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Adamari López y Toni Costa juntos de nuevo por su hija: así celebraron el nuevo logro de Alaïa

La expareja se reencontró para celebrar la graduación de su hija, quien acaba de concluir sus estudios de primaria. Así se dejaron ver Adamari López y Toni Costa junto a Alaïa.

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Por:Elizabeth González
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Adamari López y Toni Costa juntos de nuevo por su hija. Este jueves 21 de mayo, la expareja se reencontró para celebrar el nuevo logro de Alaïa, quien acaba de concluir sus estudios de primaria.

A través de Instagram, la presentadora de Desiguales compartió varias fotografías de la pequeña de 11 años luciendo una toga color verde esmeralda, con motivo de su graduación escolar.

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“Orgullosa de ti mi muñeca preciosa, aquí estaré siempre acompañándote en tus momentos especiales, eres tan inteligente, tan entregada a tus estudios, tan buena estudiante que yo no puedo estar más orgullosa de ti y tus logros”, escribió Adamari en Instagram.

Alaïa se graduó con honores de la primaria.
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Imagen Adamari López / Instagram

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Así celebraron el nuevo logro de Alaïa

Este viernes 22 de mayo, Adamari López compartió algunas fotografías de la fiesta de graduación que organizó para su hija Alaïa, quien acaba de pasar al séptimo grado, es decir, al middle school, y a la que estuvo invitado el bailarín español.

“Felicidades mi princesa Alaïa. Hoy mi corazón explota de felicidad y orgullo. Verte crecer, esforzarte y lograr cada meta me recuerda que todo vale la pena. Culminaste una etapa dando lo mejor de ti, siendo una niña noble, dedicada y llena de luz. Y aunque quisiera detener el tiempo, sigo disfrutando verte crecer y convertirte en una niña tan especial”, expresó la actriz.

Así celebraron la graduación de su hija.
Así celebraron la graduación de su hija.
Imagen Adamari López / Instagram


“Tu familia siempre estará aquí para aplaudirte, cuidarte y acompañarte en cada sueño. Te amo con toda mi vida”, agregó.

En las imágenes se puede ver a Alaïa posar junto a Adamari López y Toni Costa, pero también algunos momentos de la ceremonia de graduación. De acuerdo con la estrella de telenovelas como Amigas y Rivales y Gata Salvaje (que puedes ver en ViX), su hija se graduó de la primaria con honores.

Alaïa tiene 11 años y acaba de pasar al séptimo grado escolar.
Alaïa tiene 11 años y acaba de pasar al séptimo grado escolar.
Imagen Alaïa / Instagram


"Nos graduamos. Gracias a mis papás por siempre estar allí y por apoyarme en todo ¡Los amo!", señaló finalmente desde su cuenta de Instagram, donde también compartió las fotografías publicadas previamente por su mamá.

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