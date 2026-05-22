Jencarlos Canela Hija de Gaby Espino se gradúa y lo celebra junto a sus dos papás, Cristóbal Lander y Jencarlos Canela Oriana Lander celebró su graduación de preparatoria junto a su mamá, Gaby Espino, y sus dos papás, Cristóbal Lander y Jencarlos Canela: el primero, de manera biológica y el segundo, de crianza.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Jencarlos Canela se compromete con la tenista Olivia Elliott y su ex Gaby Espino reacciona

Oriana, la hija de Gaby Espino, celebró su graduación de la preparatoria junto a Cristóbal Lander y Jencarlos Canela, el primero, su papá biológico, y el segundo, de crianza.

A través de sus historias de Instagram, la joven compartió varias fotografías de su ceremonia de graduación y entrega de diplomas.

Incluso, en algunas fotografías de se dejó ver con una toga color verde esmeralda posando con Manuel Palomio, quien se especula sería su novio.

PUBLICIDAD

Oriana con el que sería su supuesto novio. Imagen Oriana Lander / Instagram

Sus dos papás estuvieron con Orina

Aunque Oriana fue discreta en sus publicaciones, su papá Cristóbal Lander compartió algunas fotografías de la ceremonia de graduación de su hija, en las que se dejó ver con Jencarlos Canela, quien llegó a la vida de la joven de 17 años cuando estaba muy chiquita.

“Sólo que agradecer y donde hay amor todo se puede, lo que pareció ser una tormenta terminó siendo una gran bendición!!!”, escribió el actor venezolano.

Así se dejó ver Oriana con Cristóbal Lander y Jencarlos Canela. Imagen Cristóbal Lander / Instagram



“¡¡Hoy Ori rodeada de puro amor!! Gracias, gracias Gaby Espino y gracias, gracias Jeancarlos por ser mi gran extensión de papá, los amo”, sentenció.

Gaby Espino y el fin de sus relaciones

En 2011, tras dos años separados y fallidos intentos de reconciliación, Gaby Espino y Cristóbal Lander anunciaron su separación.

“Por medio del presente comunicado de prensa, queremos hacer del conocimiento de todos los medios de comunicación y del público en general, el final de nuestro matrimonio, luego de 4 años de una relación que sólo nos deja un balance lleno de grandes experiencias, importantes aprendizajes, una buena amistad y por sobre todas las cosas, lo más importante y lo más maravilloso que nos pudo regalar Dios y la vida, nuestra pequeña hija, Oriana”, señalaron.

Ese mismo año, Gaby Espino formalizó una relación con Jencarlos Canela, con quien procreó a su hijo Nickolas, durante sus tres años de relación.

Aunque la pareja lleva separada más de una década, en varias ocasiones la actriz ha señalado que serán familia “toda la vida” por los hijos que tienen juntos.

Gaby Espino y su hija con Cristóbal Lander y Jencarlos Canela. Imagen Cristóbal Lander / Instagram