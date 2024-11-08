El reality Los Montaner llega a Univision este domingo 10 de noviembre a las 2P/1C

Video No te pierdas el reality Los Montaner a partir del domingo 10 de noviembre por Univision

Uno de los reality shows más esperados, Los Montaner, llega finalmente a la pantalla de Univision. A partir del domingo 10 de noviembre, los fanáticos podrán seguir a la icónica familia Montaner en su primera temporada, que se estrenará a las 2P/1C. Este nuevo programa promete un vistazo exclusivo y único a la vida de una de las familias más influyentes en la música latina y la cultura popular.

¿De qué trata Los Montaner, el reality que transmitirá Univision?

Los Montaner es un reality show que sigue de cerca a la famosa familia Montaner, encabezada por el reconocido cantante Ricardo Montaner, junto a su esposa Marlene Rodríguez y sus hijos los artistas Evaluna Montaner, Mau y Ricky, así como su hierno Camilo.

En este programa, los espectadores serán testigos de la dinámica familiar, los desafíos del día a día y las anécdotas más divertidas y emotivas que definen su vida fuera de los escenarios. El show promete no solo mostrar la faceta profesional de estos artistas, sino también sus momentos más íntimos y personales.

¿Por qué no te puedes perder el estreno de Los Montaner?



1. Un vistazo exclusivo a la vida de los Montaner: este es el primer reality que nos permite conocer en profundidad a esta famosa familia. ¡Una oportunidad única para ver cómo son en la vida real!

2. Diversión, emociones y música: con la presencia de artistas como Camilo, Evaluna y Mau & Ricky, cada episodio estará lleno de momentos musicales que harán cantar y bailar a los fans. ¡Y no faltarán las sorpresas y momentos divertidos!

3. Una conexión genuina con la audiencia: Los Montaner han demostrado en numerosas ocasiones lo cerca que están de su público, y este reality es la prueba de que la conexión familiar y personal es clave para su éxito. Los fans podrán sentirse más cercanos que nunca a sus ídolos.

No te pierdas el estreno de Los Montaner, a partir del domingo 10 de noviembre a las 2P/1C en Univision, con un episodio lleno de emociones, risas y momentos que solo esta famosa familia puede ofrecer.