Muere otra de Las Chicas del Can: la segunda en menos de un mes

Video Muere otro cantante en pleno show en menos de una semana: cantaba 'Nadie es eterno'

Nuevamente, el mundo del merengue dominicano se encuentra de luto por la muerte de otra de Las Chicas del Can.

Se trata de la cantante Heidy Bello, quien perdió la vida a los 51 años. Ella formó parte de la famosa agrupación entre los años 80 y 90.

PUBLICIDAD

La noticia fue dada a conocer, el 5 de febrero, por medio de una de las cuentas en Instagram dedicada a la banda y confirmada por el portal local Diario Libre.

“Otra de nuestras eternas Chica del Can, Heidy Bello, se nos fue de repente de esta vida terrenal (el) 4 de febrero 2024”, se lee en el ‘post’.

“Su calidez, amabilidad y risa permanecerán para siempre en nuestros corazones. Nuestro más sentido pésame a la familia”, se indica en la imagen que acompaña la publicación.

Según el medio, se reporta en la provincia de Santiago, en República Dominicana, que ella habría fallecido a causa de un infarto.

En la red social se indicó que próximamente se difundirá cuándo y dónde se realizarán los actos fúnebres para la intérprete.

Se dio a conocer la muerte de Heidy Bello. Imagen El Mundo Musical d Las ChiCan/Instagram

La segunda pérdida para la agrupación en menos de un mes

El deceso de Heidy Bello se produce a menos de un mes de la partida de Janni Viloria, quien pertenecía actualmente a la orquesta, ahora con el nombre de Las Monumentales Chicas del Can.

La bajista, de 54 años, murió el pasado 14 de enero, dejando como sobrevivientes a dos hijos, Jennifer y Brandon, dos nietos y su esposo, el saxofonista Julio César Cheaz Cuello.

El sitio web De Último Minuto reportó que la estrella supuestamente “fue guiada a un coma inducido posterior a una cirugía cerebral y no respondió al tratamiento”.

No queda clara la fecha en la que ella habría sido sometida a la operación ni a qué se debió dicho procedimiento; sin embargo, se especuló que tenía cáncer.

Tras lo ocurrido, Listín Diario aseveró que los restos de Viloria fueron velados el mismo día de su fallecimiento y que su sepelio estaba programado para el lunes 15 a partir de las 2 de la tarde.

PUBLICIDAD

¿Quién era Heidy Bello?

Heidy Bello se unió a Las Chicas del Can en 1988 e inmediatamente se convirtió en una de las principales vocalistas, al lado de Miriam Cruz.

Ella se encargaba de darle voz a temas como ‘Te daría’, ‘Cosquillitas’ y ‘Sin él’. Posteriormente, abandonó la banda para integrarse a la agrupación Gozamba, creado por Kinito Méndez.

Era oriunda de Santiago de los Caballeros y su padre era el destacado baladista dominicano Justo Bello, razón por la cual en ella afloró su vena artística.

Las Chicas del Can fue la primera orquesta de merengue totalmente femenina, fundada en 1976 por Belkys Concepción. Bajo la tutela de Wilfrido Vargas, la banda vivió sus mejores años.