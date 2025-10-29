Muertes de famosos

Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida

El reconocido intérprete Héctor ‘Tito’ Noguera Illanes perdió la vida a los 88 años. La actriz Amparo Noguera habló de la enfermedad con la que él luchaba y que complicó su salud en las últimas semanas.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos

Héctor ‘Tito’ Noguera Illanes, famoso actor y director chileno, murió a los 88 años en Santiago de Chile, dio a conocer su familia.

El ganador del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015 perdió la vida a los 88 años el martes 28 de octubre.

PUBLICIDAD

Tras su deceso, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó duelo oficial en todo el país “en honor a su vida”.

“Se va físicamente, pero su legado queda indeleble en las generaciones de formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión”, manifestó.

De acuerdo con El País, Noguera “se encontraba bajo tratamiento médico durante las últimas semanas” a su avanzada edad.

El presidente de Chile anunció la muerte de Héctor ‘Tito’ Noguera.
El presidente de Chile anunció la muerte de Héctor ‘Tito’ Noguera.
Imagen Gabriel Boric/X

Más sobre Muertes de famosos

Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido
2 mins

Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido

Univision Famosos
Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia
2 mins

Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia

Univision Famosos
Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”
1:00

Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”

Univision Famosos
Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos
1:00

Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos

Univision Famosos
Muere querida actriz de 'Rubí': esto se sabe sobre el fallecimiento de la ex de Juan Ferrara
2 mins

Muere querida actriz de 'Rubí': esto se sabe sobre el fallecimiento de la ex de Juan Ferrara

Univision Famosos
Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes
1:13

Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes

Univision Famosos
Muere vocalista de La Sonora Dinamita: lo que se sabe
2 mins

Muere vocalista de La Sonora Dinamita: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos
Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos

¿De qué estaba enfermo Héctor ‘Tito’ Noguera?

Antes del deceso de Héctor ‘Tito’ Noguera, su hija, la actriz Amparo Noguera, compartió detalles de la condición del artista.

“Él estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo y, en un momento, ese cáncer se volvió terminal”, explicó en conferencia de prensa.

“Nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada, se precipitó bastante los últimos días, lo que agradecemos todos porque mi papá nunca ha sido un hombre para estar quieto”, agregó.

Al momento, los seres queridos del intérprete no han dado a conocer si se realizará un velorio público en su honor ni cuándo sería su funeral.

¿Quién era Héctor ‘Tito’ Noguera?

Héctor ‘Tito’ Noguera estudió en la Escuela de Arte Dramático del Teatro de Ensayo UC, pese a la oposición de su familia, retoma la Pontificia Universidad Católica de Chile en su sitio web.

En 1958, Luis Alberto Heiremans lo eligió para debutar profesionalmente en la puesta en escena ‘Esta señorita Trini’, la primera comedia musical nacional.

PUBLICIDAD

A lo largo de más de 60 años de trayectoria, él participó en alrededor de 170 obras de teatro, incluyendo ‘Deja que los perros ladren’, ‘Hamlet’, ‘Casa de muñecas’ y ‘Las tres hermanas’.

En la ‘pantalla chica’, Noguera encarnó a personajes como ‘Ángel Mercader’ en ‘Machos’, ‘Federico Valdivieso’ en ‘Sucipira’, y ‘Américo de Bantes’ en ‘Ámame’.

En el cine, participó en las películas ‘El Chacal de Nahueltoro’, ‘La Frontera’, ‘Archipiélago’, ‘Mr. Kaplan’ y ‘Subterra’.

Actualmente, estaba grabando la serie ‘Aguas de oro’ y dirigía las representaciones ‘La pérgola de las flores’ y ‘Caballo de feria’.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX