Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida

Video Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos

Héctor ‘Tito’ Noguera Illanes, famoso actor y director chileno, murió a los 88 años en Santiago de Chile, dio a conocer su familia.

El ganador del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015 perdió la vida a los 88 años el martes 28 de octubre.

PUBLICIDAD

Tras su deceso, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó duelo oficial en todo el país “en honor a su vida”.

“Se va físicamente, pero su legado queda indeleble en las generaciones de formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión”, manifestó.

De acuerdo con El País, Noguera “se encontraba bajo tratamiento médico durante las últimas semanas” a su avanzada edad.

El presidente de Chile anunció la muerte de Héctor ‘Tito’ Noguera. Imagen Gabriel Boric/X

¿De qué estaba enfermo Héctor ‘Tito’ Noguera?

Antes del deceso de Héctor ‘Tito’ Noguera, su hija, la actriz Amparo Noguera, compartió detalles de la condición del artista.

“Él estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo y, en un momento, ese cáncer se volvió terminal”, explicó en conferencia de prensa.

“Nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada, se precipitó bastante los últimos días, lo que agradecemos todos porque mi papá nunca ha sido un hombre para estar quieto”, agregó.

Al momento, los seres queridos del intérprete no han dado a conocer si se realizará un velorio público en su honor ni cuándo sería su funeral.

¿Quién era Héctor ‘Tito’ Noguera?

Héctor ‘Tito’ Noguera estudió en la Escuela de Arte Dramático del Teatro de Ensayo UC, pese a la oposición de su familia, retoma la Pontificia Universidad Católica de Chile en su sitio web.

En 1958, Luis Alberto Heiremans lo eligió para debutar profesionalmente en la puesta en escena ‘Esta señorita Trini’, la primera comedia musical nacional.

PUBLICIDAD

A lo largo de más de 60 años de trayectoria, él participó en alrededor de 170 obras de teatro, incluyendo ‘Deja que los perros ladren’, ‘Hamlet’, ‘Casa de muñecas’ y ‘Las tres hermanas’.

En la ‘pantalla chica’, Noguera encarnó a personajes como ‘Ángel Mercader’ en ‘Machos’, ‘Federico Valdivieso’ en ‘Sucipira’, y ‘Américo de Bantes’ en ‘Ámame’.

En el cine, participó en las películas ‘El Chacal de Nahueltoro’, ‘La Frontera’, ‘Archipiélago’, ‘Mr. Kaplan’ y ‘Subterra’.