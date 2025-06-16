Muertes de famosos

Muere exreina de belleza tras someterse a “peligrosa” cirugía estética: familia habría perdido contacto

De acuerdo con los reportes, la modelo viajó a Turquía para que le realizarán el procedimiento. Alegadamente, su madre fue quien confirmó su deceso.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Muere exreina de belleza tras someterse a procedimiento estético: buscaba levantarse los glúteos

Ngone Ndiaye, exreina de belleza y modelo, murió tras someterse a una cirugía conocida como levantamiento de glúteos brasileño (BBL, por sus siglas en inglés), de acuerdo con The Sun y Mirror.

Según dichos medios, la también ‘influencer’ residía en Francia y se trasladó a Turquía, donde presumiblemente le realizaron la intervención.

En sus reportes, los diarios especifican que supuestamente la familia de la creadora de contenido se preocupó por ella después de perder el contacto luego de su viaje.

Además, retoman que “su madre confirmó” que ella “esperaba operarse para solucionar un problema relacionado con su levantamiento de glúteos brasileño”.

The New York Times afirma que en ese “peligroso” procedimiento, uno “de los más mortíferos”, se inyecta grasa en la zona de los glúteos con una cánula o tubo metálico largo.

El peligro, añaden, se debe a que en el área hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, así que para los médicos “puede ser difícil saber con exactitud dónde están inyectando”.

“Entonces, la grasa puede viajar directo al corazón y a los pulmones, lo que obstruye el flujo sanguíneo y causa la muerte inmediata”, indican.

El deceso de Ngone fue confirmado el pasado lunes 9 de junio, explican en los mencionados sitios webs, aunque no proporcionan más detalles al respecto.

¿Quién era Ngone Ndiaye?

Ngone Ndiaye era originaria de Pekine, Senegal. En 2008, consiguió el primer lugar en el concurso de belleza Miss Pikine.

Comenzó a destacar en redes sociales, donde sumaba 95.3 mil seguidores gracias a su interés por la moda, belleza y estilo de vida, expone People en Español.

Ella era reservada con su vida privada, por lo que se desconoce su edad, estudios y si mantenía alguna relación amorosa, destaca la revista.

Ngone Ndiaye perdió la vida tras someterse a una cirugía estética, reportan.
Imagen Ngone Ndiaye/Instagram
