Muere Ewen MacIntosh, actor de la serie ‘The Office’, a los 50 años

Ewen MacIntosh, actor de la serie ‘The Office’, murió a los 50 años, confirmó la agencia que lo representaba, este miércoles.

Por medio de un comunicado, JustRight comunicó el fallecimiento del intérprete, quien participó en la versión británica del show. No se revelaron cuáles fueron las causas de su fallecimiento.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento pacífico de nuestro querido genio de la comedia Ewen MacIntosh. Su familia agradece a todos los que lo apoyaron, especialmente a Willow Green Care Home", informaron.

En el mensaje se detalló que el cuerpo del actor será cremado y que se realizará un evento privado para la familia y amigos más cercanos del actor.

Ewen MacIntosh tuvo problemas de salud recientemente

El comediante fue hospitalizado de emergencia en febrero de 2022, según reporta The Mirror. "Me temo que son malos tiempos para mí amigos. Manténganse fuertes", escribió el actor en X, anteriormente Twitter, con una fotografía tomada desde el hospital.

En la imagen, explica el diario británico, destacaba que el actor tenía en el pecho electrodos para electrocadriograma, lo que sugeriría que los médicos estaban monitoreando su corazón.

¿Quién era Ewen MacIntosh?

Ewen MacIntosh nació el 25 de diciembre de 1973. Estudió en la Escuela Repton en Derbyshire y se graduó con una licenciatura en Lingüística de la Universidad de Edimburgo.

Durante sus años universitarios, participó activamente en la Compañía de Teatro de la universidad.

En la televisión, apareció en programas como “Miranda” y “Little Britain”, así como en el video musical de Chris Rea, “Drive Home for Christmas”.

También trabajó en la comedia de radio “Cabin Pressure” y realizó producciones teatrales como “Geek!”. Sin embargo, su papel más recordado es el de Keith Bishop, también conocido como Big Keith, un vendedor de seguros que hacía comentarios hilarantes en 'The Office'.