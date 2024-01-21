Muere actor de la serie 'Beverly Hills 90210': esto se sabe sobre su fallecimiento

Video Shannen Doherty planeó ella misma su funeral: hizo una lista de famosos que no quería que asistieran

El mundo del entretenimiento y los fans de la icónica serie 'Beverly Hills 90210' están de luto al darse a conocer la muerte del actor David Gail.

De acuerdo con el portal de la revista People, el artista falleció a los 58 años.

Lo que se sabe sobre la causa de muerte del actor David Gail

La muerte de David Gail, quien dio vida a Stuart Carson, el novio de Brenda Walsh en 'Beverly Hills 90210', fue confirmada por su hermana Katie Colmenares este viernes 19 de enero.

"Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo", escribió la mujer en una foto con él abrazándolo.

" Te abrazaré tan fuerte todos los días en mi corazón, hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano, extrañándote cada segundo de cada día para siempre, nunca habrá otro", dijo.

Las causas del deceso no fueron dadas a conocer de manera inmediata.

La hermana de David Gail fue quien confirmó la muerte del actor. Imagen Katie Colmenares/Instagram

¿Quién era David Gail?

David Gail era oriundo de Tampa, Florida, y nació en 1965. Además de su actuación en 'Beverly Hills 90210' al lado de Shannen Doherty, destacan sus participaciones en 'Growing pains', 'Doogie Howser, M.D.' y 'Murder, She Wrote'.

En 2002, apareció junto a Bradley Cooper y Colleen Porch en la comedia romántica 'Bending All the Rules'.

David Gail es recordado por el personaje de Stuart Carson, novio de Brenda Walsh en 'Beverly Hills 90210'. Imagen David Gail/Instagram



El último crédito que figura en la biografía del actor dentro de la base de datos de IMDB es 'Blacksad: Under the Skin', un juego de aventuras para Windows, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en el que puso voz al personaje Sam.

También encarnó al doctor Joe Scanlon en más de 200 episodios en 'Port Charles', una serie derivada de la legendaria telenovela estadounidense 'General Hospital'.