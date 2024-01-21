Muertes de famosos

Muere actor de la serie 'Beverly Hills 90210': esto se sabe sobre su fallecimiento

El elenco de la icónica serie 'Beverly Hills 90210' perdió a uno de sus integrantes tras confirmarse la muerte de uno de sus actores: David Gail.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Shannen Doherty planeó ella misma su funeral: hizo una lista de famosos que no quería que asistieran

El mundo del entretenimiento y los fans de la icónica serie 'Beverly Hills 90210' están de luto al darse a conocer la muerte del actor David Gail.

De acuerdo con el portal de la revista People, el artista falleció a los 58 años.

PUBLICIDAD

Lo que se sabe sobre la causa de muerte del actor David Gail

La muerte de David Gail, quien dio vida a Stuart Carson, el novio de Brenda Walsh en 'Beverly Hills 90210', fue confirmada por su hermana Katie Colmenares este viernes 19 de enero.

Más sobre Muertes de famosos

Viuda del cantante de Enigma Norteño rompe el silencio tras funeral del artista
0:48

Viuda del cantante de Enigma Norteño rompe el silencio tras funeral del artista

Univision Famosos
Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó
0:59

Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó

Univision Famosos
Tragedia en ‘Emily in Paris’: se revela de qué habría muerto querido integrante durante filmación 
0:55

Tragedia en ‘Emily in Paris’: se revela de qué habría muerto querido integrante durante filmación 

Univision Famosos
Muere Verónica Echegui, actriz que compartió protagónico con Gael García: tenía 42 años
2 mins

Muere Verónica Echegui, actriz que compartió protagónico con Gael García: tenía 42 años

Univision Famosos
Muere querido actor de 'The Sopranos': esto se sabe sobre su fallecimiento
2 mins

Muere querido actor de 'The Sopranos': esto se sabe sobre su fallecimiento

Univision Famosos
Muere querido periodista a los 51 años: luchaba en silencio contra el cáncer
2 mins

Muere querido periodista a los 51 años: luchaba en silencio contra el cáncer

Univision Famosos
El desgarrador funeral de Ernesto Barajas de Enigma Norteño: lo despiden entre palomas y globos
0:49

El desgarrador funeral de Ernesto Barajas de Enigma Norteño: lo despiden entre palomas y globos

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo
0:49

#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo

Univision Famosos
Muere famosa maquillista de TV: hijo estaría involucrado y así reacciona familia a la tragedia
1:00

Muere famosa maquillista de TV: hijo estaría involucrado y así reacciona familia a la tragedia

Univision Famosos
Muere vocalista de Coda tras ser desahuciado: así anunció su propio fallecimiento 
0:56

Muere vocalista de Coda tras ser desahuciado: así anunció su propio fallecimiento 

Univision Famosos

"Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo", escribió la mujer en una foto con él abrazándolo.

" Te abrazaré tan fuerte todos los días en mi corazón, hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano, extrañándote cada segundo de cada día para siempre, nunca habrá otro", dijo.

Las causas del deceso no fueron dadas a conocer de manera inmediata.

La hermana de David Gail fue quien confirmó la muerte del actor.
La hermana de David Gail fue quien confirmó la muerte del actor.
Imagen Katie Colmenares/Instagram

¿Quién era David Gail?

David Gail era oriundo de Tampa, Florida, y nació en 1965. Además de su actuación en 'Beverly Hills 90210' al lado de Shannen Doherty, destacan sus participaciones en 'Growing pains', 'Doogie Howser, M.D.' y 'Murder, She Wrote'.

En 2002, apareció junto a Bradley Cooper y Colleen Porch en la comedia romántica 'Bending All the Rules'.

David Gail es recordado por el personaje de Stuart Carson, novio de Brenda Walsh en 'Beverly Hills 90210'.
David Gail es recordado por el personaje de Stuart Carson, novio de Brenda Walsh en 'Beverly Hills 90210'.
Imagen David Gail/Instagram


El último crédito que figura en la biografía del actor dentro de la base de datos de IMDB es 'Blacksad: Under the Skin', un juego de aventuras para Windows, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en el que puso voz al personaje Sam.

También encarnó al doctor Joe Scanlon en más de 200 episodios en 'Port Charles', una serie derivada de la legendaria telenovela estadounidense 'General Hospital'.

Video El cáncer de Shannen Doherty de 'Charmed' llegó a la peor etapa y su vida se apaga
Relacionados:
Muertes de famososTelevisionFamososCelebridadesHollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD