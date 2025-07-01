Muere famosa ‘tiktoker’ a los 19 años: su cuerpo fue encontrado en macabras circunstancias

Video Muere 'influencer' de 19 años tras caer de parapente: grababa un comercial turístico en el mar

Fabiola Alejandra Caicedo Piña, famosa ‘tiktoker’ venezolana de 19 años conocida como ‘China Baby’, fue localizada muerta en una planta de tratamiento de agua, en Lima, Perú.

Funcionarios realizaban una inspección en la empresa, el 9 de junio, cuando encontraron partes del cuerpo de la ‘influencer’, informa People, citando a La República y El Comercio.

Las autoridades locales dieron a conocer que los restos de la creadora de contenido quedaron atrapados en la red de filtración del líquido, puntualiza el medio.

Detallaron, además, que lo primero que hallaron fueron los brazos, una de las piernas y el torso, sin cabeza, la cual descubrieron posteriormente.

Gracias a los tatuajes que Caicedo tenía, incluyendo uno en la espalda que dice ‘Paula Sophia’, los expertos forenses pudieron identificar que se trataba de ella.

El conflicto con la expareja de ‘China Baby’

Fabiola Alejandra Caicedo Piña, ‘China Baby’, se mudó a Perú siendo una menor de edad, a los 16 años, junto a su exnovio, Meiner Jiménez Castillo, quien era mayor que ella.

En 2022, al hombre lo encontraron muerto y su familia, a la fecha, sigue pidiendo que se indague su misterioso fallecimiento, indica People en Español.

Algunos de los seres queridos de Jiménez culparon a la celebridad de Internet por lo ocurrido mientras que otros creen que él se suicidó.

Por ello, los agentes actualmente averiguan si el asesinato de Fabiola está conectado a alguna red de tráfico humano.