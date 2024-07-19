Muere Cheng Pei-pei tras padecer rara enfermedad: la actriz de ‘Mulán’ donó su cerebro

Video Famosa ‘tiktoker’ nunca conoció a su bebé recién nacido: muere en el parto a los 23 años

La actriz de artes marciales Cheng Pei-pei murió a los 78 años tras ser diagnosticada con una rara enfermedad.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la familia de la actriz, quien participó en películas como ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ y ‘Mulán’, donde interpretó a la famosa casamentera.

La familia de la actriz emitió un comunicado Facebook, donde se detalló que Cheng Pei-pei falleció el 17 de julio rodeada de sus seres queridos.

Asimismo, explicaron que la fallecida intérprete había sido diagnosticada con el Síndrome de Parkinsonismo Atípico Neurodegenerativo, por lo que antes de su deceso Cheng Pei-pei donó su cerebro para una investigación médica.

“Con gran pesar anunciamos que los rumores son ciertos. Nuestra madre, Cheng Pei Pei, falleció pacíficamente en casa rodeada de sus seres queridos el 17 de julio. En 2019, nuestra madre fue diagnosticada con un síndrome de parkinsonismo neurodegenerativo y atípico - extraoficialmente, degeneración corticobasal (CBD). Es una enfermedad rara con síntomas similares a la enfermedad de Parkinson, sin embargo, los tratamientos actuales no pueden ralentizar la progresión. Ella eligió no hacer pública esta noticia para poder lidiar con su condición en privado y pasar el tiempo que le queda con sus hijos y nietos”, dice el texto publicado el 18 de julio.

Así quería ser recordada la legendaria actriz de artes marciales

En el escrito, la familia de Cheng Pei Pei destaca que la actriz quería ser recordada como la “legendaria Reina de las Artes Marciales...”.

“Nuestra mamá quería ser recordada por cómo era: la legendaria Reina de las Artes Marciales... Una actriz versátil y galardonada cuya carrera en el cine y la televisión se extendió por más de seis décadas, no sólo en Asia sino también internacionalmente. Le encantaba ser actriz y sabía, incluso con su arduo trabajo, lo afortunada que fue de tener la carrera que tuvo. Nuestra madre permaneció humilde y accesible, paciente y amable, y siempre generosa con su tiempo, ansiosa por ayudar a otros cada vez que podía. La extrañaremos mucho”, escriben.

La donación de su cerebro

Por último, la familia de la actriz de la película live-action de ‘Mulán’, agradeció las muestras de cariño y las condolencias tras la muerte de Cheng Pei Pei. Sin embargo, solicitaron ayuda para que se continuara investigando el cerebro de la fallecida actriz de artes marciales.

En lugar de flores, y en consonancia con su espíritu donativo, te animamos a hacer una donación a BSN. El cerebro de nuestra madre fue donado a Mayo Clinic como resultado del trabajo realizado por empleados y voluntarios de BSN. Tu donación hace posible su continuo trabajo para apoyar la búsqueda de tratamientos y curas para los trastornos neurológicos. Las contribuciones benéficas en memoria de Cheng Pei Pei pueden ser enviadas a la Red de Apoyo Cerebro, PO Box 7264, Menlo Park, CA 94026, www.brainsupportnetwork.org. También puedes usar Facebook para donar a continuación. Gracias por todo su amor y apoyo”, sentenciaron.