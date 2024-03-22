Muere a los 37 años chef mexicano que trabajó para Luis Miguel: sufrió trágico accidente de tránsito

Video Muere Elena Larrea, influencer que sacó su OnlyFans para ayudar a los animales

El chef mexicano Daniel Lugo, de 37 años, perdió la vida en Bogotá, Colombia, tras un trágico accidente de tránsito.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado por las redes sociales del restaurante La Cabrera, donde trabajaba el chef.

“De parte de la familia de La Cabrera Bogotá, informamos a la opinión pública el sensible fallecimiento en un accidente de tránsito de nuestro chef Daniel Lugo en la madrugada del día de hoy, viernes 22 de marzo. A su familia y amigos, enviamos un abrazo fraterno de fortaleza, consuelo y apoyo”, expresaron.

Según los primeros reportes compartidos por los presentadores del programa ‘Día a Día’, el chef viajaba en su motocicleta tras salir del restaurante cuando ocurrió el accidente.

“Hoy queremos iniciar nuestro programa encendiendo una vela por el chef Daniel Lugo del restaurante La Cabrera, quien nos acompañó ayer (21 de marzo) en el Reto al chef y, lamentablemente, falleció en la madrugada de hoy debido a un accidente en su moto. A su familia y amigos, les enviamos un fuerte abrazo en este duro momento”, compartieron.

El accidente, según informan medios como El Espectador, habría ocurrido a las 4:15 de la mañana, hora local, en la zona de Puente Aranda.

Chef Daniel Lugo hizo menú para Luis Miguel

El chef Daniel Lugo, quien trabajó en el menú de Luis Miguel durante su estancia en Colombia, visitó el matutino de la cadena Caracol apenas unas horas antes del trágico accidente.

Los conductores del programa se mostraron consternados ante la noticia inesperada.

La presentadora Catalina Gómez expresó que "estamos todos muy impactados porque después de haber compartido con él ayer, de tenerlo aquí con nosotros, hoy nos damos cuenta de que ya no está”.

¿Quién era Daniel Lugo?

Daniel Lugo, un gastrónomo mexicano, se destacó por su habilidad en la cocina, abarcando una amplia gama de sabores y tradiciones culinarias. Su experiencia incluía la comida argentina, la típica mexicana, la japonesa, la francesa y la peruana.

Los medios, como El Espectador, lo describen como un apasionado defensor de las tradiciones gastronómicas.

En su vida personal, Daniel estaba casado y, lamentablemente, su fallecimiento dejó a un bebé de apenas 6 meses.