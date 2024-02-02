Muere legendario actor de la saga de 'Rocky' y 'The Mandalorian'

Video Entre lágrimas, Daniela Romo se despide de Tina Galindo: "44 años haciendo todo juntas"

Carl Weathers, quien se dio a conocer por interpretar a Apollo, el enemigo de Sylveste Stallon en la saga de 'Rocky', murió el 1 de febrero a los 76 años, confirmó su familia a través de un comunicado.

De acuerdo con el mensaje, el actor de la serie 'The Mandalorian' falleció de manera "pacífica": "Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Carl Weathers. Murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024".

PUBLICIDAD

"Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una marca indeleble y es reconocido mundialmente y a través de generaciones. Fue un querido hermano, padre, abuelo, socio y amigo", se lee en el mensaje.

Hasta el momento se desconoce si el histrión padecía alguna enfermedad.

Carl Weathers y Stallone en agosto de 2003. Imagen Kevin Winter/Getty Images

¿Quién era Carl Weathers?

Creció en Nueva Orleans, donde comenzó a actuar en obras de teatro en la primaria. Durante la secundaria inició su carrera deportiva en el atletismo y más tarde en la universidad se enfocó en el fútbol americano y fue seleccionado para integrarse a los Raiders de Okland en 1970, pero solo jugó una temporada como 'linebacker'.

Sin embargo, su pasión por la actuación lo hizo retomar su camino y dejó un gran legado a lo largo de casi 50 años de trayectoria en cine y televisión.

Participó en las primeras cuatro entregas de la saga 'Rocky' junto a Sylvester Stallone. En 1987 filmó 'Predator' al lado de Arnold Schwarzenegger. Un año más tarde fue parte del elenco de 'Action Jackson'.

Además de varias películas de acción, también incursionó en la comedia en 'Happy Gilmore' junto a Adam Sandler en 1996.

'The Defiant Ones', 'Braker', 'Death Hunt', 'Hurricane Smith' son otros de los filmes en los que participó.

Las series y programas de televisión también forman parte de su legado, entre ellas 'Fortune Dane', 'Tour of Duty', 'Street Justice', 'In the Heat of the Night', 'Brothers', 'The Shield', 'Arrested Development', 'Chicago Justice' y 'The Mandalorian' de Disney, la cual fue uno de sus últimos trabajos.

PUBLICIDAD

Carl también fue actor de doblaje, prestó su voz a Combat Carl en la franquicia 'Toy Story'.

Al actor le sobreviven sus dos hijos.