Muertes de famosos

Muere legendario actor de la saga de 'Rocky' y 'The Mandalorian'

Carl Weathers, quien saltó a la fama como uno de los acérrimos enemigos de Rocky Balboa, murió a los 76 años, confirmó su familia en un comunicado.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Entre lágrimas, Daniela Romo se despide de Tina Galindo: "44 años haciendo todo juntas"

Carl Weathers, quien se dio a conocer por interpretar a Apollo, el enemigo de Sylveste Stallon en la saga de 'Rocky', murió el 1 de febrero a los 76 años, confirmó su familia a través de un comunicado.

De acuerdo con el mensaje, el actor de la serie 'The Mandalorian' falleció de manera "pacífica": "Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Carl Weathers. Murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024".

PUBLICIDAD

"Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una marca indeleble y es reconocido mundialmente y a través de generaciones. Fue un querido hermano, padre, abuelo, socio y amigo", se lee en el mensaje.

Hasta el momento se desconoce si el histrión padecía alguna enfermedad.

Carl Weathers y Stallone en agosto de 2003.
Carl Weathers y Stallone en agosto de 2003.
Imagen Kevin Winter/Getty Images

Más sobre Muertes de famosos

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años
1 mins

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años

Univision Famosos
Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda
1:00

Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda

Univision Famosos
Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”
2 mins

Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”

Univision Famosos
Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda
2 mins

Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda

Univision Famosos
Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido
1:00

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos
Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia
2 mins

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Univision Famosos
Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos

¿Quién era Carl Weathers?

Creció en Nueva Orleans, donde comenzó a actuar en obras de teatro en la primaria. Durante la secundaria inició su carrera deportiva en el atletismo y más tarde en la universidad se enfocó en el fútbol americano y fue seleccionado para integrarse a los Raiders de Okland en 1970, pero solo jugó una temporada como 'linebacker'.

Sin embargo, su pasión por la actuación lo hizo retomar su camino y dejó un gran legado a lo largo de casi 50 años de trayectoria en cine y televisión.

Participó en las primeras cuatro entregas de la saga 'Rocky' junto a Sylvester Stallone. En 1987 filmó 'Predator' al lado de Arnold Schwarzenegger. Un año más tarde fue parte del elenco de 'Action Jackson'.

Además de varias películas de acción, también incursionó en la comedia en 'Happy Gilmore' junto a Adam Sandler en 1996.

'The Defiant Ones', 'Braker', 'Death Hunt', 'Hurricane Smith' son otros de los filmes en los que participó.

Las series y programas de televisión también forman parte de su legado, entre ellas 'Fortune Dane', 'Tour of Duty', 'Street Justice', 'In the Heat of the Night', 'Brothers', 'The Shield', 'Arrested Development', 'Chicago Justice' y 'The Mandalorian' de Disney, la cual fue uno de sus últimos trabajos.

PUBLICIDAD

Carl también fue actor de doblaje, prestó su voz a Combat Carl en la franquicia 'Toy Story'.

Al actor le sobreviven sus dos hijos.


Relacionados:
Muertes de famososMuertesCarl WeathersActores HollywoodCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD