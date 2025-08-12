Video Muere apreciado actor de Marea de Pasiones a los 38 años: revelan la causa de su fallecimiento

Óscar Lerma, cantante de rock mexicano conocido como 'Guadaña Jr.', perdió la vida en un automóvil estacionado cerca del recinto La Lonita, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, minutos antes de salir al escenario en un evento tributo a su padre, David Lerma 'El Guadaña'.

De acuerdo con reportes preliminares, el 10 de agosto dos sujetos lo interceptaron y le dispararon mientras se preparaba para su presentación.

Según testigos del evento, se escucharon detonaciones que provocaron "pánico" entre los asistentes, por lo que más tarde hubo una fuerte movilización por parte de las autoridades, quienes finalmente cancelaron el concierto y desalojaron al público del lugar, reportó Infobae.

La cuenta oficial del recinto emitió un comunicado para confirmar la muerte de 'Guadaña Jr.' y externó sus condolencias a familiares y amigos.

"El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, perdiendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor", se lee en el mensaje publicado el 10 de agosto en Facebook.

David Lerma 'Guadaña' con su hijo Óscar Lerma; póster del evento de rock, donde fue asesinado 'Guadaña Jr.'. Imagen Óscar Lerma 'Guadaña Jr.'/Instagram

Guadaña Jr. murió dos meses después que su famosos padre

La muerte de Óscar aconteció dos meses después del fallecimiento de su padre, 'El Guadaña', quien perdió la vida en mayo. David Lerma era un referente del rock urbano de México y su hijo tomó la batuta para seguir con su legado.

Días antes de que le arrebataran la vida, 'El Guadaña Jr.' externó el dolor que sentía por la partida de su padre.

"No sabes cuánta falta me haces. Me encantaría que pudieras ver las canciones que he escrito, todo lo que ha salido de mi alma. De corazón te prometo que este trabajo será para ti, para que te sientas orgulloso de tu chamaquito, ese que te siguió hasta el final. Por siempre en mi corazón", se lee en Facebook.