Muertes de famosos

Muere Ariane Bellamar, exmodelo de PlayBoy, a los 46 años: revelan la causa de su fallecimiento

El fallecimiento de la modelo fue confirmado por su exesposo a través de la página GoFundMe, donde solicitó apoyo para recaudar fondos para su funeral.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Médico de ‘Killadamente’ la diagnosticó con padecimiento que podría provocarle “una muerte silenciosa”

Ariane Bellamar, exmodelo de PlayBoy, murió a los 46 años. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su exesposo, Tanner Slaught, a través de la página GoFundMe, donde solicitó apoyo para recaudar fondos para su funeral.

La Oficina del Médico Forense del Condado Clark de Nevada reveló a TMZ que el fallecimiento de la exconejita ocurrió el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, su deceso apenas se habría hecho público.

PUBLICIDAD

¿De qué murió Ariane Bellamar?

Más sobre Muertes de famosos

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos
Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia
2 mins

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Univision Famosos
Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo
2 mins

Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe
1 mins

Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto
0:59

Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto

Univision Famosos

De acuerdo con el exesposo de Ariane Bellamar, la modelo falleció “de un ataque cardíaco” a sus 46 años.

“Si bien esta increíble noticia es impactante porque solo tenía 46 años, puedo asegurarles que he verificado esta verdad”, contó el 21 de diciembre.

“El objetivo de esta recaudación de fondos es que nos ayuden a Scott y a mí a pagar el funeral de Ariane. Lamentablemente, Ariane y el resto de nosotros no estábamos preparados para este giro repentino de los acontecimientos. Por lo tanto, la responsabilidad financiera de organizar el funeral de Ari ha pasado a ser responsabilidad mía y de Scott”, sentenció.

Según la publicación de GoFundMe, los familiares de Ariane Bellamar lograron recaudar mil 80 dólares.

Así se dio a conocer la muerte de Ariane Bellamar.
Así se dio a conocer la muerte de Ariane Bellamar.
Imagen GoFundMe

¿Quién fue Ariane Bellamar?

Ariane Bellamar nació en Florida, pero creció en Canadá. La modelo alcanzó la fama tras convertirse en una de las conejitas de PlayBloy. Sin embargo, también tuvo apariciones en shows televisivos como ‘Beverly Hills Nannies’ y películas como ‘Suicide Squad’ y ‘The Hangover Part III’.


Relacionados:
Muertes de famososFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD