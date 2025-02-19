Muere Ariane Bellamar, exmodelo de PlayBoy, a los 46 años: revelan la causa de su fallecimiento

Video Médico de ‘Killadamente’ la diagnosticó con padecimiento que podría provocarle “una muerte silenciosa”

Ariane Bellamar, exmodelo de PlayBoy, murió a los 46 años. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su exesposo, Tanner Slaught, a través de la página GoFundMe, donde solicitó apoyo para recaudar fondos para su funeral.

La Oficina del Médico Forense del Condado Clark de Nevada reveló a TMZ que el fallecimiento de la exconejita ocurrió el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, su deceso apenas se habría hecho público.

¿De qué murió Ariane Bellamar?

De acuerdo con el exesposo de Ariane Bellamar, la modelo falleció “de un ataque cardíaco” a sus 46 años.

“Si bien esta increíble noticia es impactante porque solo tenía 46 años, puedo asegurarles que he verificado esta verdad”, contó el 21 de diciembre.

“El objetivo de esta recaudación de fondos es que nos ayuden a Scott y a mí a pagar el funeral de Ariane. Lamentablemente, Ariane y el resto de nosotros no estábamos preparados para este giro repentino de los acontecimientos. Por lo tanto, la responsabilidad financiera de organizar el funeral de Ari ha pasado a ser responsabilidad mía y de Scott”, sentenció.

Según la publicación de GoFundMe, los familiares de Ariane Bellamar lograron recaudar mil 80 dólares.

¿Quién fue Ariane Bellamar?

Ariane Bellamar nació en Florida, pero creció en Canadá. La modelo alcanzó la fama tras convertirse en una de las conejitas de PlayBloy. Sin embargo, también tuvo apariciones en shows televisivos como ‘Beverly Hills Nannies’ y películas como ‘Suicide Squad’ y ‘The Hangover Part III’.