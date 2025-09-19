Muertes de famosos

Muere actriz de ‘Bardo’ a los 38 años: mantuvo la fe en dura batalla

La intérprete mexicana Ariadnalí de la Peña perdió la vida, según se confirmó este 18 de septiembre. Años atrás, ella enfrentó una compleja enfermedad.

Ariadnalí de la Peña, conocida por su participación en la exitosa película ‘Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades’, ha muerto a los 38 años.

La noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura de México este jueves 18 de septiembre mediante un comunicado de su Centro Cultural Helénico.

“Su partida temprana nos recuerda que el arte –como la vida– es fugaz, pero también eterno cuando deja huella”, expresaron.

“Ariadnalí amó el teatro hasta el último aliento, y desde ahí, nos deja un eco que perdurará en cada función, en cada risa, en cada silencio”, afirmaron.

La actriz Ariadnalí de la Peña murió a los 38 años.
La actriz Ariadnalí de la Peña murió a los 38 años.
Imagen Centro Cultural Helénico/Facebook

Hasta el momento, la causa del fallecimiento de la actriz no ha sido dada a conocer. Tampoco su familia se ha pronunciado al respecto.

La lucha de Ariadnalí de la Peña contra el cáncer

En agosto de 2021, Ariadnalí de la Peña dio a conocer en su cuenta de Facebook que estaba por recibir tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología de México.

La imagen de un documento que publicó permitió conocer que ella había sido diagnosticada con cáncer de colon.

En medio de su batalla, ella manifestó mantener la fe en “mi Gran Creador”: “Sí, a veces tengo días malos, otros muy buenos, pero ahí la llevo”.

A mediados de septiembre, informó que no tenía “ninguna célula” ni “molécula” cancerígena activa, pero que debía someterse a quimioterapias “para que no se reactive con los años”, las cuales aparentemente empezó en octubre.

En diciembre, felizmente informó que su doctor le dijo que su “colon está muy sano” y que la herida que le hicieron en una cirugía estaba “muy bien cicatrizada”.

Ariadnalí de la Peña dio a conocer que padeció cáncer de colon.
Ariadnalí de la Peña dio a conocer que padeció cáncer de colon.
Imagen Ariadnalí de la Peña/Facebook

Por ahora, es desconocido si la enfermedad regresó en algún momento pues Ariadnelí no compartió nada al respecto públicamente.

¿Quién era Ariadnalí de la Peña?

Ariadnalí de la Peña nació en Mexicali, Baja California, en noviembre de 1986. Estudió la carrera de Licenciatura en Teatro en la Facultad de Artes de Baja California.

Entre los proyectos en los que participó se encuentran ‘La gran seducción’, ‘Fear The Walking Dead’, ‘Valle de los conejos’ y ‘Familia de medianoche’, expone IMDb.

Ariadnalí de la Peña trabajó con Alejandro González Iñárritu.
Ariadnalí de la Peña trabajó con Alejandro González Iñárritu.
Imagen Ariadnalí de la Peña/Instagram
