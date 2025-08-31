Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Video Hijo mayor de André Marín lloró “desconsoladamente” la muerte de su padre: dejó a tres pequeños

El mundo de la televisión y el periodismo hispano está de luto ante el repentino fallecimiento de Alberto Padilla, destacado comunicador y analista, quien murió a los 60 años, según se confirmó este 30 de agosto.

El periodista mexicano es recordado por su paso como uno de los más famosos expresentadores de la cadena CNN en Español.

¿De qué murió Alberto Padilla, de CNN en Español?

De acuerdo con la cadena costarricense CRC 89.1 Radio, donde el comunicador tenía un programa de radio diario, Alberto Padilla "se encontraba en una actividad social con varios amigos" durante "la tarde noche de este viernes" 29 de agosto.

De repente, "se sintió mal y sufrió un desvanecimiento" y "fue trasladado de inmediato al Hospital Cima en San José, donde, pese a la atención recibida, se produjo el fatal desenlace en horas de la noche".

Alberto Padilla es uno de los rostros más recordados durante los primeros años de cadena CNN en Español. Imagen A las Cinco con Alberto Padilla/Facebook



No se revelaron de manera inmediata mayores detalles de lo acontecido.

Horas antes de su muerte, el famoso analista aún transmitió su noticiero 'A las cinco con Alberto Padilla'.

En la página de Facebook de su programa también se confirmó el deceso con un obituario: "Alberto Padilla, tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte".

" Gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos", se lee.

Esta esquela en memoria del periodista Alberto Padilla fue publicada en la página de Facebook del programa de radio que él tenía en Costa Rica. Imagen A las Cinco con Alberto Padilla/Facebook

La vida de Alberto Padilla

El periodista, nacido el 9 de enero de 1965 en Monterrey, Nuevo León, México, fue reconocido internacionalmente por su labor en CNN en Español, donde por años se desempeñó como presentador y analista, cubriendo eventos de relevancia global y entrevistando a líderes de alto perfil en los ámbitos político, económico y social.

Con formación en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y egresado del Programa de Alta Gerencia del INCAE Business School en Costa Rica, construyó una carrera sólida en medios internacionales, consolidándose como una de las voces más influyentes del periodismo en la región.

Desde hace cinco años residía en Costa Rica, país que adoptó como hogar y desde donde continuó su labor informativa.