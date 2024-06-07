Muertes de famosos

Muere actor de Star Trek y Arma Letal tras luchar contra el cáncer

El actor Alan Scarfe falleció a los 77 años. El intérprete, famoso por su participación en películas como Star Trek y Arma Mortal, había sido diagnosticado con cáncer de colon.

Alan Scarfe, actor de películas como Star Trek y Arma Letal, murió a los 77 años tras luchar contra el cáncer de colon.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un obituario, donde se señaló que el intérprete perdió la vida el 28 de abril en su casa de Longueuil, Quebec, en Canadá.

Al intérprete británico le sobrevive un hijo, el actor Jonathan Scarfe, conocido por sus papeles en Van Helsing , Raising the Bar y The 100, su hija, Tosia, que es músico y compositora, y un hermano de nombre Colin, reporta el diario británico The Independent.

¿Quién era Alan Scarfe?

Alan Scarfe nació el 8 de junio de 1946 en Harpenden, Inglaterra, pero se crio en Vancouver. Estudió en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres de 1964 a 1966.

Su talento lo llevó a participar en más de 100 papeles importantes en teatros de toda Europa. En Star Trek: The Next Generation, interpretó a dos personajes romulanos separados. También apareció en Arma Letal, donde trabajó junto a Mel Gibson.

