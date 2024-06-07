Muere actor de Star Trek y Arma Letal tras luchar contra el cáncer

Video Imágenes fuertes: momento en que quitan la vida a ‘influencer’ ecuatoriano en un circo

Alan Scarfe, actor de películas como Star Trek y Arma Letal, murió a los 77 años tras luchar contra el cáncer de colon.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un obituario, donde se señaló que el intérprete perdió la vida el 28 de abril en su casa de Longueuil, Quebec, en Canadá.

PUBLICIDAD

Al intérprete británico le sobrevive un hijo, el actor Jonathan Scarfe, conocido por sus papeles en Van Helsing , Raising the Bar y The 100, su hija, Tosia, que es músico y compositora, y un hermano de nombre Colin, reporta el diario británico The Independent.

🤎 RIP Alan Scarfe - #StarTrek Actor Passes Away Aged 77!



Known for his roles in Star Trek: The Next Generation and Voyager, Scarfe also starred in Lethal Weapon. His family confirmed he passed away at age 77. pic.twitter.com/w2vlKiFilD — Trek Central (@TheTrekCentral) June 7, 2024

¿Quién era Alan Scarfe?

Alan Scarfe nació el 8 de junio de 1946 en Harpenden, Inglaterra, pero se crio en Vancouver. Estudió en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres de 1964 a 1966.