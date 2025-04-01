Muertes de famosos

Muere actriz de la telenovela ‘Verónica, el rostro del amor’: la despiden con “profundo pesar”

La estrella María Maristany perdió la vida a los 95 años, se informó. A lo largo de su exitosa carrera, ella participó tanto en la televisión como en el teatro.


Por:Dayana Alvino
Video Muere Silvia Pinal tras complicaciones de salud: ellos son los hijos que deja

María Maristany, la actriz argentina que participó junto a Verónica Castro en la famosa telenovela ‘Verónica, el rostro del amor’, ha muerto a los 95 años.

La noticia del fallecimiento de la también escritora la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores y Actrices por medio de un comunicado el 30 de marzo.

El gremio aseguró que la despedían “con profundo pesar” y destacó que fue su afiliada “desde hace 71 años”. Sin embargo, no detalló las causas del deceso.

“Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, externó la organización en su escrito oficial.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices anunció la muerte de María Maristany.
Imagen Asociación Argentina de Actores y Actrices/Facebook

¿Quién era María Maristany?

Irma Leticia Barrese, nombre real de la artista, nació el 10 de septiembre de 1929 en Buenos Aires, Argentina.
Según reseñó la dependencia antes mencionada, su extensa carrera incluyó trabajos en teatro, televisión y cine.

En la ‘pantalla chica’, sus créditos incluyen producciones como ‘Yolanda Luján’, ‘Nano’, ‘La extraña dama’, ‘Mamitas’, ‘El coraje de querer’, ‘Que Dios se lo pague’, ‘Yo compro esta mujer’ y ‘La bonita página’.

Participó en las obras ‘Panorama desde el puente’, ‘Jezabel’, ‘Luz de gas’, ‘La mujerzuela respetuosa’, ‘A puerta cerrada’ y ‘La loca del cielo’, entre otras.

Fue autora de la novela ‘De amor también se muere’ y de la trama de la puesta en escena ‘Pompeya’, la cual también estelarizó.

El adiós de María Maristany

Aunque la familia de María Maristany ha guardado hermetismo ante lo sucedido, la Asociación Argentina de Actores y Actrices pormenorizó al respecto de su sepelio.

Informaron que la misa se realizó en la capilla del Cementerio de la Chacarita la mañana de este lunes 31 de marzo.

Posteriormente, sus restos se trasladaron al Panteón de Actores.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

