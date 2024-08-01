Muere actriz de ‘Rubí’ y ‘María Mercedes’: su hijo la despide con el “corazón deshecho”

Video Actriz de ‘Rubí’ se retiró por una dura pérdida y volvió por una especial razón antes de morir

La primera actriz María Eugenia Ríos, quien participó en diversas telenovelas, incluyendo ‘Rubí’ y ‘María Mercedes’, murió a los 88 años.

La madrugada de este 1 de agosto, su hijo, el actor Andrés Bonfiglio, dio a conocer la noticia del fallecimiento por medio de un mensaje en Facebook.

“Agradezco profundamente todas las oraciones, sin embargo, mi mamita decidió irse de nuestro lado para reunirse con mi amado papito”, escribió.

Acerca del ‘encuentro’ entre la intérprete y quien fuera su esposo, Óscar Morelli, el artista indicó: “Que vivan felices en la eternidad”.

La actriz María Eugenia Ríos murió a los 88 años. Imagen Andrés Bonfiglio/Facebook

Bonfiglio no reveló las causas del deceso de su madre. No obstante, días antes había compartido que su salud no era la mejor.

“Creo mucho en el poder de la oración, les pido por favor que oren por mi mamá que está delicada”, anotó en la red social el 30 de julio.

Hijo de María Eugenia Ríos la despide con dolorosas palabras

A horas de haber anunciado lo ocurrido, Andrés Bonfiglio publicó en sus historias de Instagram un homenaje a María Eugenia Ríos.

Él ‘reposteó’ una imagen de la estrella, que incluye un listado de los melodramas en los que participó, como ‘Cañaveral de pasiones’.

“Te amaré por siempre, mamita”, apuntó el director debajo de la fotografía. “Mi corazón está desecho”, confesó igualmente.

Andrés Bonfiglio, hijo de María Eugenia Ríos, la despidió con emotivas palabras. Imagen Andrés Bonfiglio/Instagram

Por el momento, él no ha desvelado los pormenores del funeral, por lo que se desconoce si el público que la admiraba podrá asistir.

¿Quién era María Eugenia Ríos?

De acuerdo con N+, María Eugenia Ríos nació en la Ciudad de México el 4 de agosto de 1935. Estudió la carrera de secretaria bilingüe.

Su pasión por los escenarios la llevó posteriormente a ingresar a la Academia de Andrés Soler para prepararse en la actuación.

Su debut fue en el Palacio de Bellas Artes en una puesta en escena del dramaturgo Arthur Miller, según el medio.

En la pantalla chica, ella formó parte de los elencos de diversos proyectos: ‘La sombra del pecado’, ‘Carita de ángel’, ‘Bajo un mismo rostro’, ‘La intrusa’ y ‘Mujer, casos de la vida real’, por mencionar algunos.

En el cine, su talento quedó plasmado en películas como ‘Los signos del zodiaco’, ‘Los amores de Chucho El Roto’ y ‘Ataque salvaje’.