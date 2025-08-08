Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento

Video Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento

Lina Bina, actriz de cine para adultos reconocida popularmente como ‘Miss John Dough’, ha muerto a los 24 años, de acuerdo con People.

Según el medio, el médico forense del condado de Polk, en Florida, señaló que la también creadora de contenido falleció el martes 5 de agosto.

Su primo, el ‘influencer’ Miguel Santiago, confirmó el deceso y honró su memoria por medio de un mensaje en TikTok.

“Es tan trágico. Es tan, ya saben, increíble. Mantengan a su familia cerca de ustedes porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos”, dijo.

La actriz Lina Bina murió a los 24 años. Imagen Lina Bina/Instagram

¿De qué murió Lina Bina?

Aunque las autoridades no difundieron qué le sucedió a Lina Bina, The Sun reportó que su hermana, Moni, reveló que perdió la vida “por complicaciones causadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello”.

“No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla”, declaró, cita el diario.

En su informe, el periódico resalta que, en los días previos a su defunción, los fans de la texana expresaron su preocupación por su bienestar debido a que estaba ausente de redes sociales.

“El viernes, en lo que sería su última publicación, Lina escribió: ‘Perdón por haber estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas en este momento’”, destaparon.

Hasta el momento, su familia no ha compartido los pormenores acerca del funeral, pero “ha solicitado privacidad para llorar su pérdida”.

¿Quién era Lina Bina?