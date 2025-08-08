Muertes de famosos

Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento

La estrella e ‘influencer’ alegadamente confesó antes de fallecer que estaba “pasando por muchas cosas”. The Sun dio a conocer que su hermana informó acerca de qué le pasó.

Por:
Univision
Video Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento

Lina Bina, actriz de cine para adultos reconocida popularmente como ‘Miss John Dough’, ha muerto a los 24 años, de acuerdo con People.

Según el medio, el médico forense del condado de Polk, en Florida, señaló que la también creadora de contenido falleció el martes 5 de agosto.

PUBLICIDAD

Su primo, el ‘influencer’ Miguel Santiago, confirmó el deceso y honró su memoria por medio de un mensaje en TikTok.

“Es tan trágico. Es tan, ya saben, increíble. Mantengan a su familia cerca de ustedes porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos”, dijo.

La actriz Lina Bina murió a los 24 años.
La actriz Lina Bina murió a los 24 años.
Imagen Lina Bina/Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro
1:00

Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro

Univision Famosos
Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años
1 mins

Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años

Univision Famosos
Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York
2 mins

Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York

Univision Famosos
Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe
1:00

Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe

Univision Famosos
Asesinan a actor tras intentar frenar una pelea: había salido a pasear a su perro
2 mins

Asesinan a actor tras intentar frenar una pelea: había salido a pasear a su perro

Univision Famosos
Brad Pitt está de luto por la muerte de su madre a los 84 años: su familia rompe el silencio
2 mins

Brad Pitt está de luto por la muerte de su madre a los 84 años: su familia rompe el silencio

Univision Famosos
Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años tras meses luchando contra un “raro” cáncer
3 mins

Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años tras meses luchando contra un “raro” cáncer

Univision Famosos
Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento
1:00

Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Muere famoso actor y cantante a los 20 años: habría atentado contra su vida
2 mins

Muere famoso actor y cantante a los 20 años: habría atentado contra su vida

Univision Famosos
Sale a la luz último mensaje de Yanin Campos: ¿quién era la ex 'MasterChef México' que murió?
2 mins

Sale a la luz último mensaje de Yanin Campos: ¿quién era la ex 'MasterChef México' que murió?

Univision Famosos

¿De qué murió Lina Bina?

Aunque las autoridades no difundieron qué le sucedió a Lina Bina, The Sun reportó que su hermana, Moni, reveló que perdió la vida “por complicaciones causadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello”.

“No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla”, declaró, cita el diario.

En su informe, el periódico resalta que, en los días previos a su defunción, los fans de la texana expresaron su preocupación por su bienestar debido a que estaba ausente de redes sociales.

“El viernes, en lo que sería su última publicación, Lina escribió: ‘Perdón por haber estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas en este momento’”, destaparon.

Hasta el momento, su familia no ha compartido los pormenores acerca del funeral, pero “ha solicitado privacidad para llorar su pérdida”.

¿Quién era Lina Bina?

Además de incursionar en películas, Lina Bina contaba con más de 195 mil seguidores en sus perfiles de Instagram y TikTok.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD