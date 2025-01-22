Muertes de famosos

Muere actriz de ‘La Desalmada’ y ‘Fugitivas’: lo que se sabe

El fallecimiento de la actriz fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes de México a través de un comunicado que se difundió en Instagram.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Así fue el último adiós de ‘Killadamente’: recibió miles de dólares para su funeral

Norma del Mar, actriz de ‘La Desalmada’ y ‘Fugitivas’, murió. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México la tarde el 21 de enero a través de una publicación de Instagram.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Norma del Mar. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, escribieron.

Así se dio a conocer la muerte de Norma del Mar.
Imagen ANDI / Instagram

Lo que se sabe de la muerte de la actriz de ‘La Desalmada’ y ‘Fugitivas’

La ANDI no reveló en su comunicado la causa de muerte de la intérprete ni mucho menos dio detalles. Sin embargo, su esposo reveló en Facebook que Norma del Mar había falleció el 2 de enero mientras que su hijo Paulo dio a conocer que los servicios funerarios de su madre se llevarían a cabo en el panteón Jardines del Recuerdo, de la Ciudad de México.

El 26 de diciembre, Norma del Mar solicitó donadores de sangre, pero no dio más detalles en cuanto a su salud, solo dejó entrever que llevaba días enferma.

“Queridos amigos necesito recurrir a ustedes ya que necesito donadores de sangre, y de momento rechazaron a mis familiares cercanos, es para mí directamente, si está en sus posibilidades de salud y de voluntad les agradezco si me contactan para darles los requisitos”, anotó.

A la trayectoria de Norma del Mar se suman varios capítulos de ‘La rosa de Guadalupe’, así como algunas telenovelas como ‘Amores con trampa’, ‘El Maleficio’, 'Corona de Lágrimas 2', ‘La Desalmada’ y ‘Fugitivas’. En estos dos últimos melodramas, la fallecida actriz interpretó a ‘Tere’ y a ‘Abigail’ respectivamente.


