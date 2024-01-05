Muere Glynis Johns, estrella de la película 'Mary Poppins'

Video Muere actriz de la serie 'Mentes criminales': falleció en la víspera de Navidad

Glynis Johns, estrella de teatro y cine ganadora del premio Tony quien actuó junto a Julie Andrews en la película clásica 'Mary Poppins' y presentó al mundo la canción 'Send in the Clowns' de Stephen Sondheim, murió el 4 de enero a los 100 años.

Mitch Clem, su mánager, informó que la actriz murió el jueves en un asilo en Los Ángeles por causas naturales. "Hoy es un día triste para Hollywood", dijo Clem. "Ella es la última de las últimas del viejo Hollywood".

¿Quién era Glynis Johns?

El mayor triunfo de Johns fue interpretar a Desiree Armfeldt en 'A Little Night Music', por la que ganó un Tony en 1973.

Johns pertenecía a la cuarta generación de una familia teatral inglesa. Su padre, Mervyn Johns, tuvo una larga carrera como actor de carácter y su madre era pianista. Nació en Pretoria, Sudáfrica, donde sus padres estaban de gira en el momento de su nacimiento.

Johns era bailarina a los 12 años y actriz a los 14 en el West End de Londres. Su papel decisivo fue el de la sirena amorosa en el título de la exitosa comedia 'Miranda' de 1948.

En 'The Sundowners', de 1960, con Deborah Kerr y Robert Mitchum, fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto (perdió ante Shirley Jones en 'Elmer Gantry').

Otros de sus papeles destacados incluyen a la madre en 'Mary Poppins', la película que presentó al público a Julie Andrews y donde cantó la melodía 'Sister Suffragette'. También protagonizó la reposición de Broadway de 1989 de 'The Circle", la comedia romántica de W. Somerset Maugham sobre el amor, el matrimonio y la fidelidad, junto a Rex Harrison y Stewart Granger.

"Me he retirado muchas veces. Mi vida personal ha precedido a mi trabajo. El teatro es sólo una parte de mi vida. Probablemente utilice mi sentido más elevado de la inteligencia, por lo que tengo que volver a ello para darme cuenta de que tengo el talento. No soy tan buena haciendo nada más", dijo a la AP.

Para prepararse para 'A Coffin in Egypt', la obra de Horton Foote de 1998 sobre una gran dama que recuerda su vida dentro y fuera de un rancho en Texas, le pidió a Foote, nacido en Texas, que grabara una cinta corta de él mismo leyendo algunas líneas y lo usó como su entrenador.

En una reposición de 'A Little Night Music' en 1991 en Los Ángeles, interpretó a Madame Armfeldt, la madre de Desiree, el papel que ella había creado. En 1963, protagonizó su propia comedia televisiva 'Glynis'.

Johns vivió en todo el mundo y tuvo cuatro maridos. El primero fue el padre de su único hijo, Gareth Forwood, actor fallecido 2007.