Muere actriz de versión española de ‘Yo soy Betty, la fea’: habría sufrido “dolorosa enfermedad”

Cristina Fenollar, actriz famosa por su participación en la serie ‘Yo soy Bea’, adaptación española de la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, ha muerto a los 60 años.

La noticia fue anunciada este martes 3 de junio por la Conselleria de Cultura de Valencia, donde ella tuvo una larga trayectoria teatral.

“Todo nuestro afecto a familiares, compañeros y amigos. Descanse en paz”, escribió la dependencia en un mensaje de X (antes Twitter).

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su deceso. Sin embargo, People en Español reporta que, alegadamente, la artista “había padecido una dolorosa enfermedad”.

Cristina Fenollar “se había acostumbrado al dolor”

Tras conocerse el fallecimiento de Cristina Fenollar, su colega y amigo, el director Juan Luis Mira, se pronunció al respecto.

“Estar con ella era reírse”, dijo en entrevista para Levante, el mercantil valenciano. Según afirma, era “una actriz que hacía grande, intenso y hasta divertido el silencio más pequeño”.

“Se había acostumbrado a vivir con el dolor, pero tenía una comicidad que no he visto en ninguna otra persona”, añadió, sin puntualizar qué afección habría enfrentado la intérprete.

Por su parte, el dramaturgo Paco Sanguino resaltó que Fenollar “ha sido la actriz alicantina más importante y de mayor repercusión fuera de la provincia”.

“Su muerte es una pérdida artística monumental, aunque la mayor pérdida es la humana”, argumentó de forma tajante.

¿Quién era Cristina Fenollar?

Cristina Fenollar nació en Alicante, ciudad en España, en 1965. Ahí, estudió en el Instituto Jorge Juan. Después, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia.

Ella destacó por sus trabajos en producciones como ‘Hospital Central’, ‘Maitena: Estados alterados’, ‘El auténtico Rodrigo Leal’ y ‘Senyor retor’, ‘Aída’, ‘El comisario’ o ‘Compañeros’.

Tras una nutrida etapa televisiva, ella centró su arte en el teatro, donde se convirtió en uno de los grandes iconos de la escena formando parte de las obras ‘Ulisses in Berlin’, ‘No abras a nadie’, entre otras.