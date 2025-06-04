Muertes de famosos

Muere actriz de versión española de ‘Yo soy Betty, la fea’: habría sufrido “dolorosa enfermedad”

La española Cristina Fenollar perdió la vida tras presuntamente luchar contra una enfermedad.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Muere querido actor de 'Yo Soy Betty, La Fea' tras tener cáncer: así quería ser recordado 

Cristina Fenollar, actriz famosa por su participación en la serie ‘Yo soy Bea’, adaptación española de la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, ha muerto a los 60 años.

La noticia fue anunciada este martes 3 de junio por la Conselleria de Cultura de Valencia, donde ella tuvo una larga trayectoria teatral.

PUBLICIDAD

“Todo nuestro afecto a familiares, compañeros y amigos. Descanse en paz”, escribió la dependencia en un mensaje de X (antes Twitter).

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su deceso. Sin embargo, People en Español reporta que, alegadamente, la artista “había padecido una dolorosa enfermedad”.

Cristina Fenollar murió a los 60 años.
Cristina Fenollar murió a los 60 años.
Imagen Cristina Fenollar/Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años
1 mins

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años

Univision Famosos
Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda
1:00

Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda

Univision Famosos
Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”
2 mins

Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”

Univision Famosos
Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda
2 mins

Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda

Univision Famosos
Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido
1:00

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos
Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia
2 mins

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Univision Famosos
Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos

Cristina Fenollar “se había acostumbrado al dolor”

Tras conocerse el fallecimiento de Cristina Fenollar, su colega y amigo, el director Juan Luis Mira, se pronunció al respecto.

“Estar con ella era reírse”, dijo en entrevista para Levante, el mercantil valenciano. Según afirma, era “una actriz que hacía grande, intenso y hasta divertido el silencio más pequeño”.

“Se había acostumbrado a vivir con el dolor, pero tenía una comicidad que no he visto en ninguna otra persona”, añadió, sin puntualizar qué afección habría enfrentado la intérprete.

Por su parte, el dramaturgo Paco Sanguino resaltó que Fenollar “ha sido la actriz alicantina más importante y de mayor repercusión fuera de la provincia”.

“Su muerte es una pérdida artística monumental, aunque la mayor pérdida es la humana”, argumentó de forma tajante.

¿Quién era Cristina Fenollar?

Cristina Fenollar nació en Alicante, ciudad en España, en 1965. Ahí, estudió en el Instituto Jorge Juan. Después, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia.

Ella destacó por sus trabajos en producciones como ‘Hospital Central’, ‘Maitena: Estados alterados’, ‘El auténtico Rodrigo Leal’ y ‘Senyor retor’, ‘Aída’, ‘El comisario’ o ‘Compañeros’.

PUBLICIDAD

Tras una nutrida etapa televisiva, ella centró su arte en el teatro, donde se convirtió en uno de los grandes iconos de la escena formando parte de las obras ‘Ulisses in Berlin’, ‘No abras a nadie’, entre otras.

A lo largo de su carrera, recibió diversos reconocimientos, como el Premio Narcís por su trayectoria profesional, en 2020, y la Llàntia de Honor de los Premios José Estruch, en 2022.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD