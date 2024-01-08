Muertes de famosos

Muere la actriz Cindy Morgan en condiciones desconocidas: la encontraron sin vida en su casa

De acuerdo con el reporte de las autoridades, fue la 'roomie' de la estrella quien alertó después de no tener noticias de ella y percibir un "fuerte olor" proveniente de su recámara.

Cindy Morgan, la actriz conocida por sus interpretaciones en las exitosas películas de los 80 ‘Caddyshack’ y ‘Tron’, murió a los 69 años.

La Oficina del Sheriff de Palm Beach le reveló a People que el cuerpo de la estrella fue descubierto por las autoridades en su casa de Florida, en Lake Worth Beach, el pasado 30 de diciembre.

Cindy Morgan falleció en circunstancias aún desconocidas

De acuerdo con el reporte del medio antes citado, la ‘roomie’ de Cindy Morgan llamó a la puerta de su dormitorio, justo después de haber regresado de unas vacaciones, y no recibió respuesta ese día.

Sin embargo, percibió “un fuerte olor” proveniente de la recámara de la artista, por lo que habló a la policía para que investigaran.

Hasta el momento, no se sospecha de ningún crimen y se cree que Morgan perdió la vida por causas naturales en algún momento antes de que se localizara su cadáver.

Los oficiales pormenorizaron que ella fue vista con vida por última vez una semana y media antes de su deceso, el 19 de diciembre.

¿Quién era Cindy Morgan?

Nacida en Chicago el 29 de septiembre de 1954, Cindy Morgan trabajó como pronosticadora del clima, locutora de radio y DJ antes se seguir una carrera en la actuación, explica Entertainment Weekly.

Ella se mudó a Los Ángeles a finales de la década de 1970 y ahí consiguió trabajo como modelo para la telenovela ‘Irish Spring’, y después comenzó a aparecer en comerciales y anuncios impresos.

La actriz Cindy Morgan murió a los 69 años.
Imagen Getty Images y The Grosby Group

Su éxito siguió al encarnar a ‘Lacey Underrall’ en ‘Caddyshack’ de 1980, su primer largometraje, en el que compartió créditos con Bill Murray, Chevy Chase y Rodney Dangerfield.

“Fue divertido”, dijo Cindy sobre su desempeño para la cinta en una entrevista con Brandon Jones en 2012. “Todo lo que hice fue centrarme en hacer sudar a la persona”.

“La verdadera transformación llegó cuando el productor John Peters me soltó la noche anterior que Playboy iba a venir al ‘set’ a fotografiarme y le dije que no”, contó.

“Vinieron de todas maneras y Peters me dijo (por negarme a hacer la sesión): ‘¡Estás jodid… en este negocio!’, y mi agente no se hizo cargo. A partir de ese momento, Cindy Morgan fue ‘Lacey Underall’”, finalizó.

Ella apareció en el drama criminal ‘American Gigolo’ ese mismo año antes de personificar a la ‘doctora Lora Baines’ y ‘Yori’ en la aventura de ciencia ficción ‘Tron’ de 1982.

Continuó actuando durante los años 80 y 90, principalmente en televisión, obteniendo papeles como miembro principal del elenco de ‘Bring ‘Em Back Alive’ y ‘Falcon Crest’.

