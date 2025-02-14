Muertes de famosos

Muere “repentinamente” actor de ‘El Diario de Daniela’ y ‘Aventuras en el Tiempo’ tras arresto

La hermana del artista confirmó la noticia vía redes sociales y comunicó qué día será despedido. De acuerdo con reportes, él habría sido arrestado por “alterar el orden y molestar familias”.

Por:
Dayana Alvino.
Tomás Tamez, actor que participó en telenovelas infantiles como ‘El Diario de Daniela’ y ‘Aventuras en el Tiempo’, ha muerto.

La noticia de su fallecimiento ha sido confirmada por su hermana, Cecilia, en Facebook, donde escribió el 12 de febrero: “Vuela alto, hermanito, siempre estarás en nuestro corazón”.

Cecilia, hermana del actor Tomás Tamez, confirmó la noticia de su muerte.
Imagen Cecilia Tamez/Facebook

¿Qué le sucedió a Tomás Tamez?

De acuerdo el periódico Milenio, que cita “reportes de la policía”, Tomás Tamez habría sido “detenido” durante la madrugada del pasado miércoles, en Monterrey, Nuevo León, México.

La aprehensión presuntamente se debió a que él “cometió faltas administrativas, como alterar el orden y molestar familias”.

Tras el arresto, horas más tarde, él alegadamente fue trasladado a un hospital para que le realizaran una valoración médica pues presuntamente “era paciente psiquiátrico y estaba intoxicado con alguna droga ilícita”.

A su regreso de la clínica, luego de la revisión, al Cuartel de La Alamey, puntualiza el diario, el intérprete pereció “repentinamente en los patios” cuando dos oficiales “se disponían a ingresarlo a las celdas”.

Los agentes “le indicaron” al artista que “descendiera de la patrulla”, en la que se encontraba, “pero no reaccionó” y, al ser examinado “por un médico”, “se estableció que ya no tenía vida”.

“Se informó que el cuerpo no presentaba a simple vista signos de violencia, por lo que el asunto quedó a reserva de los resultados periciales sobre la causa” del deceso. El caso fue reportado alrededor de las 06:00 horas.

Tomás Tamez será despedido este viernes

A horas de que trascendiera lo ocurrido, Cecilia, hermana de Tomás Tamez, dio a conocer que este viernes 14 de febrero se llevará a cabo su velación en Funerales de la Garza Tamez.

De igual manera, ofrecerán una misa en su memoria en la Iglesia San Pedro Apóstol a las 16:00 horas. Al terminar, llevarán los restos del actor al panteón.

El último adiós del actor Tomás Tamez se llevará a cabo este viernes 14 de febrero.
Imagen Cecilia Tamez/Facebook


Hasta el momento, su hermana no se ha pronunciado al respecto, por lo que no existe una aclaración de los hechos.

Según N+, la estrella de melodramas tenía 51 años al momento de su partida y se formó como actor en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

A lo largo de su trayectoria, explican, tuvo participaciones en producciones como ‘Picardía mexicana’ y ‘Gente Bien’.

Tomás Tamez participó en novelas infantiles y programas de comedia.
Imagen Rafa Mercadante/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososTelenovelasPremio Lo Nuestro

